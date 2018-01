'Mamelucos' vence uniendo Canarias, con 'Los nietos de Sary Mánchez'

Mamelucos resultó ganadora anoche con el primer premio de interpretación del concurso que la Cadena SER contó en directo para todo el mundo, a través de la radio en sus emisoras de Radio Club Tenerife, y a través de internet de manera más extensa. La murga que ensaya en la conocida como casa del terror de la capital tinerfeña se puso el mundo por montera y, tras un primer tema lleno de crítica sobre las antenas de telefonía, los problemas de los canarios para llegar a final de mes, de la sanidad y las condiciones laborales en este ámbito, puso al público en pie llevando hasta el escenario a una de más míticas murgas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria: Los nietos de Sary Manchez.

Zeta Zetas se hizo con el segundo premio de interpretación. La murga, que no pudo con el gigante 'Mamel' no pudo revalidar el máximo galardón obtenido el año pasado, aunque también emocionó con un primer tema ambientado en la instalación de una máquina de rayos X, con la hicieron distintas radiografías que apuntaban principalmente hacia la situación de la sanidad, perfectamente ambientada con sus componentes caracterizados con monos de esqueletos. Especialmente emotiva la mención a aquellas personas que antes de fallecer se convierten en donantes anónimos para salvar la vida a otras personas.

Las risas más críticas llegaron con su segundo tema: 'El enterado de murgas soy yo'. Varios cambios de disfraz a lo largo del tema hicieron más que dinámica una actuación basada en la crítica de otra parte de la murga sobre la Ley mordaza, las petroleras, los políticos y la corrupción.

El tercer puesto fue para Los Ni pico ni corto que tuvieron como emblema el humor, con su primer tema, de tinte político, con Vampiros... Y el segundo tema: ladrones de guante blanco, hablaron de ley mordaza, el gas o la gasolina... Para terminar con un tema que este año, como todos, ha dado mucho que hablar: las murgas que pasan o no a la final. No obstante, este año -también- ha habido polémica con el veredicto del jurado. En esta ocasión con el no pase de una de las murgas que más premios ha obtenido en la historia de Carnaval: los Bambones, del que incluso el público coreó su pasacalles al principio de la final, sobre todo cuando se presentó al jurado anoche.

Para terminar con los premios de interpretación, un accésit, para los 'trónicos': los Diablos Locos, que tras un primer tema “serio” en el que abandonaron el humor para criticar el Mamotreto de las Teresitas, el Caso Tindaya, o el Caso Arona, dedicaron su segundo tema a los distintos tipos de pareja, representadas en tres: una de mayores, otra de cuarentones y otra más joven... En todas, decía Diablos, debe primar el respeto.

Los premios de presentación recayeron en Mamelucos (que hizo doblete), el segundo premio fue para Diablos Locos, Los que son son se hicieron con el tercero. Burlonas obtuvo un accésit al mejor vestuario.