El Córdoba mereció algo más pero cayó víctima de lo siempre (1-0)

El Córdoba volvió a perder una oportunidad única de acercarse a la permanencia tras caer en el campo del Zaragoza por un gol a cero. No fue el peor partido del equipo este año y lo cierto es que el resultado pudo y debió ser distinto. No es que el Córdoba mereciera ganar, pero lo que es seguro es que no mereció perder. El empate habría sido un resultado más justo, pero fue imposible. Se perdió y la salvación se sigue viendo de lejos, aún. La ilusión que ha traído consigo Jesús León no gana partidos. Eso depende de los jugadores y lo cierto es que con lo que hay, será imposible. La esperanza está en la llegada de refuerzos esta semana. Vendrán seguro y ojalá lo hagan en forma para jugar el domingo ante el filial del Barcelona.

Con la defensa actual, falta de contundencia y de calidad, es imposible. Joao volvió a las andadas. Caro cumplió muy justito, pero a todas luces insuficiente para lo que necesita el equipo. Fernández aportó subidas y carácter pero Loureiro... es que no.

Y encima, Edu Ramos se lesionó y la pinta de la lesión no es nada buena. Ojalá no sea así, pero no parece una lesión fácil. Además, Fernández estará sancionado el domingo que viene, así que o vienen refuerzos o mejor dejar de soñar antes de tiempo.

En Zaragoza, el equipo no estuvo mal. Tuvo actitud, ganas y en algunos momentos, ráfagas de fútbol que provocaron llegadas de peligro. Pero se perdió merced al enésimo despiste defensivo. Siempre concedemos algo y el Zaragoza no lo desperdició.

La segunda parte fue más igualada y el Córdoba se perdió en su propia incapacidad para crear, jugando con más corazón que cabeza los minutos finales. Enfrente, un rival que no hizo nada del otro mundo pero que se llevó el triunfo.

Por cierto, el Zaragoza falló un penalti y el Córdoba, otro. Es incomprensible que Javi Lara no lo tirase, estando en el campo, aunque ya se sabe... los fallan quienes los tiran. Poco más que decir.

Ahora toca remar otra vez río arriba. Mientras las matemáticas no digan lo contrario, hay que darlo todo. Yo no soy de los que piensan que ya está todo perdido. Es casi imposible, pero hay una opción aún. Y a eso me agarro. El domingo hay que ganar sí o sí y volverán las esperanzas. Eso sí, con fichajes. Si no, con lo que hay... a Segunda B.