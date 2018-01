Andone: "Nos ha entrado la cagalera"

El internacional rumano Florin Andone, delantero del RC Deportivo, ha lamentado que a su equipo se le escapara un 2-0 ante el Levante y cediera el empate (2-2), en un partido en el que el aportó el segundo gol y en el que la victoria habría sacado a los coruñeses del descenso.

"La sensación es agridulce, hemos tenido el partido en nuestras manos y la hemos cagado otra vez", comentó a pie de campo a LaLiga a la conclusión del partido.

"Ha sido cosa nuestra. Tenemos que tener personalidad y cerrar los putos partidos porque no se nos pueden escapar tres puntos como los de hoy", añadió.

Abundó en que "este no es el camino" del Deportivo hacia la permanencia y dijo que "así no se puede seguir".

"Al final nos ha entrado la cagalera, nos ha faltado contundencia, los huevos y otra vez se nos ha escapado. Teníamos los tres puntos, al final uno y seguimos en descenso y casi rezamos para no perder", sentenció.

El vestuario atribuye las declaraciones de Andone a un calentón

Los jugadores del Deportivo han atribuido las declaraciones del rumano Florin Andone a la conclusión del partido ante el Levante (2-2), en las que aseguró que a su equipo le había entrado la "cagalera", fueron consecuencia del calentón típico del final del partido.

Eneko Bóveda, que debutó este sábado con el conjunto coruñés, ha admitido que los jugadores estaban "decepcionados por no ganar" un encuentro que tenían a su favor (2-0) al finalizar la primera parte, pero abogó por "verlo con cierta distancia y valorar las cosas que se han hecho bien".

"Cada jugador tiene una manera de expresarse y los momentos son los momentos, un jugador caliente que lo vive como Florin, entiendo que se exprese de esa manera. Tenemos tiempo para analizar el partido con más frialdad, distancia y objetividad y con esas horas se sacan conclusiones más acertadas. Hemos hecho cosas mal y bien y no hay que verlo negro", dijo.

Adrián López, "fastidiado" también por no haber amarrado "tres puntos muy importantes" que tenían "muy cerca", coincidió con la opinión de Bóveda y sí le dio la razón a Andone en que al equipo le faltó "contundencia" en los últimos minutos.

"Conociendo a Andone seguro estaba un poco cabreado y nada más, no pienso que nos hayan faltado huevos ni mucho menos, al contrario, hemos hecho buen partido durante buena fase del encuentro. Nos ha faltado un poco de contundencia a partir del gol de ellos, que es donde cambia el partido, pero no creo que haya falta de huevos ni mucho menos", dijo.

El entrenador del Deportivo, Cristóbal Parralo, reveló que el propio Andone conversó con él tras esas manifestaciones en caliente.

"He hablado con Andone, estaba cabreado, ha hecho las declaraciones en caliente y no creo que piense eso ni de él ni de sus compañeros. Hemos empatado porque cuando un equipo está en esa situación cada cosa que pasa cae del otro lado. He comentado con él y estoy seguro de que no ha querido comentar eso, estaba caliente y por eso lo ha dicho", comentó.

Andone, que anotó un gol y firmó un gran encuentro ante el Levante, será baja el próximo viernes ante la Real Sociedad por acumulación de amarillas.