Ganar para recuperar la tranquilidad

Seguir manteniendo Chapín como lo que es hasta ahora, un auténtico fortín, ese es el objetivo del Xerez DFC este domingo ante la Olímpica Valverdeña, encuentro que se jugará este domingo desde las cinco de la tarde. Pepe Masegosa recupera a todos sus efectivos para lograr la victoria, incluso a Adrián Martín, que ya se incorporó esta semana a los entrenamientos con el grupo.

El técnico xerecista sabe que no vale nada más que la victoria, “tenemos una necesidad inmediata de jugar y de lograr el triunfo en nuestra casa". A pesar de las críticas esta semana tras la derrota ante el Viso, el sevillano no tiene dudas de que “la afición va a estar animando a muerte como siempre. Percibimos que la gente quiere más, que todo el entorno exige más. Pero de ahí a que haya un divorcio afición-plantilla, no lo veo. Siempre hemos recibido el apoyo de nuestra gente. Una de las cosas buenas de esta afición es que tiene mucho recorrido y sabe que en el fútbol lo principal es brindarle apoyo a los tuyos que son los que tiene que ganar".

Masegosa ve al equipo con muchas ganas, "estamos impacientes de que llegue el domingo porque llevamos desde la semana pasada queriendo jugar este partido. Estamos con muchas ganas de borrar la última imagen que dio el equipo, eso sólo se consigue entrenando y jugando el partido. Veo que la gente tiene ganas"