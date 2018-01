El Reino como tabla de salvación

Un partido para mantener las constantes vitales, un estadio al que aferrarse, un rival del que no fiarse. La Cultural comenzará su encuentro ante el Sevilla At. en puestos de descenso tras el despegue del filial del Barcelona. El equipo leonés tiene deberes en la matinal del domingo en la que no puede titubear. Es el momento de responder con firmeza, la que ha mantenido en un Reino de León convertido hace tiempo en un fortín difícil de asaltar. Lo intentará el colista en una de sus últimas balas.

Zuiverloon puede perder su puesto en el equipo leonés. / La Liga

Jugar en su feudo le da a la Cultural las herramientas que no encuentra fuera para hacer su juego a través del que ha sido superior a la mayoría de rivales. En ello insistirá Rubén de la Barrera, que deberá tomar varias decisiones ahora que tiene la profundidad de plantilla que deseaba. David García apunta al once en compañía de Iván González, una pareja defensiva inédita para frenar el goteo de goles en contra. La visita a León del conjunto que menos marca refuerza la necesidad de dejar la portería a cero. Sería sinónimo de éxito.

Más "patatas calientes" para el técnico. Ideguchi pide paso en una posición donde Mario Ortiz ha sido un fijo, Viti ya tiene competencia real con Ángel García y, por delante, Buendía y sus circunstancias. La decisión sobre el argentino podría tener efectos más allá de lo deportivo. De la Barrera y la hinchada marcarán el camino. Para rematar el once, Rodri Ríos recuperará su indiscutible puesto a la espera de Ibán Salvador, que este sábado se ejercitó por vez primera con sus nuevos compañeros.

El filial sevillista espera la recuperación de Carlos Fernández / La Liga

Si para la Cultural los puntos en juego son trascendentes, para el filial sevillista son media vida. Tevenet y los suyos iniciaron viaje el viernes con la misión de recuperar opciones de permanencia ante un rival directo con la premisa de mejorar sus números ofensivos (16 goles, 6 fuera de casa). Para ello suspira con poder contar con una pareja hasta la fecha estéril, Carlos Fernández y Marc Gual, la gran esperanza del Sevilla At. y que solo en cuatro ocasiones coincidieron en una misma alineación. El estado físico de los puntas marcará los planes de Tevenet que a última hora recibició el "refuerzo" de Carmona, reclamado por el primer equipo. Carballo y Alex Muñoz son sus bajas.

Alineaciones probables del partido / Radio León