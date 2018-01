"Todas las comunidades en conflicto forman parte de mi ser"

"No me siento diferente. Lo soy". Así de potente comienza Itziar Castro a enseñarnos su mapa de Madrid. Nominada en los Goya al título de mejor actriz revelación lucha contra los estereotipos fijados y la norma impuesta.

"Tengo el pelo rubio, los ojos azules y una talla mayor de la considerada como norma. Soy diferente, está claro". Las luces brillantes no permiten ver el problema actual: la gordofobia y Castro tiene claro que "es un problema que siempre ha existido. Hay épocas y modas para todo".

Aún así Itziar Castro sabe que la diferencia es un valor añadido, aunque no siempre se considere así. "Yo gracias a la diferencia estoy nominada, esto hay que reivindicarlo. Hay menos personajes que encajen en mi perfil y, por tanto, menos competencia".

¿Qué ocurre con las actitudes de la población? ¿Con aquellas más reprobables? "La gordofobia y el machismo son problemas diferentes pero con un tronco común: la intolerancia y el ir en contra de las libertades". Castro sigue sufriendo en su piel, y nunca mejor dicho, las consecuencias de una sociedad creada por y para encajar en un perfil concreto y cerrado. Hace solo una semana que no contaron con ella para un proyecto en el que los nominados a los Goya se desnudan. "Me ha dolido que no me propusieran participar en el proyecto de los Goya al desnudo. Yo me hubiese desnudado sin problema pero no se me ha dado una explicación".

Pieles se rodó en Madrid, Itziar recuerda que buscaron, hasta encontrarlo, "un polígono de color rosa en Usera". Además, nos cuenta una anécdota: "Nosotros estábamos grabando en el piso bajo de la casa de la señora Franco, su hija [ya fallecida] estaba arriba mientras tanto. No ha habido nada más reivindicativo que esto".

Itziar Castro con Puri Beltrán después de la entrevista / JAVIER JIMÉNEZ BAS

El rodaje de pieles fue ya hace un año, durante el verano, "pasábamos muchísimo calor, había actores con prótesis que aún lo pasaban peor porque tenían una capa más aún pegada al cuerpo".

Castro se encontraba saliendo de la ducha cuando recibió la noticia. "Comencé a gritar cuando me enteré de mi nominación al Goya y no podía parar. Mi móvil empezó a sonar y me colapsé". Tiene el vestido seleccionado pero sabe que la competencia es muy dura. ¡Suerte!