El Levante salva el primer match ball

El Levante ganó un punto en Riazor y salvó una crisis de grandes dimensiones porque mantiene la distancia de dos puntos con un rival directo en la lucha por la permanencia y que se la traslada al conjunto coruñés que seguirá una semana más en descenso.

La lectura interna de este empate no admite dudas. Si la dirección deportiva no ficha a dos delanteros de buen nivel en los dias que restan de mercado el Levante es carne de Segunda porque no se puede competir en Primera con el entusiasmo de Roger Martí y las incursiones de Morales. Son muy pocos argumentos para ganar partidos

Todo se le puso en contra al conjunto granota que salió más intensó que su rival, pero recibió el primer mazazo al cuarto de hora porque en el primer remate se adelantó al Deportivo como consecuencia de un despiste en la marca de Luna a la salida de un corner y que permitió un cabezazo librado de Adrián.

Los locales llegaron al descanso con un segundo gol anotado por Andone en el último suspiro de la primera mitad, a pesar de jugar con un futbolista menos por la expulsión del costarricense Celso Borges a la media hora y que fue determinante en todo lo que ocurrió en la segunda mitad.

Dos goles de Ivi a diez minutos con sendos disparos con rosca dejaron al Deportivo sin el triunfo que le habría sacado del descenso y que habría metido en esas posiciones al Levante, que solo ha sumado una victoria en las últimas 16 jornadas

Ficha técnica:

Deportivo: Rubén Martínez; Juanfran, Schär, Sidnei (Eneko Bóveda, min.24), Luisinho; Borges, Guilherme; Lucas Pérez (Fede Valverde, min.41), Carles Gil (Navarro, min.75), Adrián López; y Florin Andone.

Levante: Oier Olazabal; Coke (Boateng, min.46), Chema, Erick Cabaco, Antonio Luna; Jason Remeseiro, Doukouré (Roger Martí, min.46), Jefferson Lerma (Bardhi, min.50), Morales; Campaña e Ivi López.

Goles: 1-0, min.19: Adrián López. 2-0, min.45: Andone. 2-1, min.80: Ivi. 2-2, min.84: Ivi.

Árbitro: González Fuertes, del colegio asturiano. Expulsó a Borges (min.34), del Deportivo. Además, mostró amarilla a Luisinho (min.17), Guilherme (min.72), Andone (min.85), Rubén (min.88) y Schär (min.88), del equipo coruñés; y a Lerma (min.30), Doukouré (min.36), Chema (min.48), Campaña (min.57) y Roger Martí (min.61), del Levante.