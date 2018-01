318 castellanos y leoneses fueron deportados a campos de concentración nazis

El 27 de enero se conmemora el Día Internacional en recuerdo de las Víctimas del Holocausto porque, tal día como hoy, hace 73 años, el ejército soviético liberó el campo de concentración de Auschwitz donde se estima que fueron asesinadas entre 1.500.000 y 2.500.000 de personas desde su apertura en el año 1940.

En esos años, 10.000 españoles fueron deportados a campos de concentración Nazis, 318 de ellos eran de Castilla y León. El historiador Benito Bermejo nos cuenta quiénes eran estas personas y por qué terminaron en esos centros del horror donde era torturados, explotados, humillados y obligados a vivir en condiciones de insalubridad.

La periodista vallisoletana Mónica G. Álvarez ha publicado recientemente su último libro, 'Amor y Horror Nazi. Historias reales en los campos de concentración', donde plasma los relatos que ha obtenido de familiares y supervivientes de este holocausto. "No he logrado entender cómo una persona es capaz de hacer tanto daño. (...) La maldad no entiende de género", asegura la autora con la que hemos conversado en A vivir Castilla y León para conocer cómo en estos 'lugares del horror' también surgían historias de amor.

Un acto en recuerdo a las víctimas

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica solicitó a las Cortes de Castilla y León la posibilidad de realizar un homenaje a los 318 castellanos y leoneses deportados a campos de concentración nazis, pidiendo que se leyeran sus nombres en recuerdo. Esta tarde en las Cortes se proyectará un vídeo, algo que desde la asociación ven insuficiente para la magnitud de este hecho histórico.