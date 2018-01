El Constitucional prohibeix la investidura a distància

L'alt tribunal, per unanimitat, ha decidit prohibir la sessió d'investidura de Carles Puigdemont a distància. Si Puigdemont decidís acudir, per ser investit requerirà una autorització judicial.

El Constitucional paralitza i suspèn qualsevol intent d'investidura per delegació, a distància o telemàtica però admet que el puguin proposar com a candidat perquè els seus drets polítics no estan minvats. El tribunal adverteix Roger Torrent i tots els membres de la Mesa del Parlament del seu "deure d'impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que suposi ignorar o eludir la suspensió" de la investidura d'Puigdemont.

El tribunal ha trobat una fórmula de consens, un acord intermedi pel qual accepten parcialment el recurs del Govern pel que fa a la investidura no presencial d'Puigdemont que declaren en suspens, però no observen cap il·legalitat en què sigui proposat com a candidat.

Aquesta solució als recursos que ha estat adoptada per unanimitat i permet al tribunal no contradir la seva doctrina sobre el caràcter preventiu dels recursos i satisfà en l'essencial la pretensió de l'Executiu de frenar el nomenament a distància.

El tribunal ha diferenciat els dos actes que impugna el govern i ha donat respostes diferents.

D'una banda, no veuen cap il·legalitat en la proposta perquè Puigdemont sigui candidat a la investidura perquè ha estat elegit diputat democràticament i en aquests moments està en ple exercici dels seus drets polítics, encara que aquest immers i un procés penal del qual es troba fugit .

D'altra banda, el tribunal si s'observa una vulneració de la Constitució el cas de quelainvestidura es realitzi a distància, sense la presència del candidat a la cambra parlamentària o si ho fa per via telemàtica o mitjançant la delegació del seu discurs en un altre diputat. En aquest supòsit s'estaria vulnerant l'article 23 de la Constitució en tant que privaria als diputats del seu dret al debat en un acte essencial de la vida parlamentària i contravindria també el Reglament de la Cambra catalana.

Per tant el TC admet que la proposta de candidatura no té cap impediment, però s'ordena la suspensió cautelar de la sessió parlamentaria i els seus efectes si la investidura es realitza sense la presència física de Puigdemont.

La decisió deixa al president del Parlament, Roger Torrent davant la mateixa tessitura que ja va viure Forcadell quan el TC va deixar en suspens la tramitació de la Llei de Referèndum i de les lleis de desconnexió. O bé acata la llei o bé s'enfronta a un procés penal per desobediència i prevaricació, delictes penats amb la inhabilitació per a l'exercici de càrrec públic. Fins i tot, la suspensió en les seves funcions si així ho acordés el Constitucional.

El tribunal adverteix al President i als membres de la taula del Parlament que s'han d'"abstenir d'iniciar, tramitar, informar o dictar acord o cap actuació que permeti procedir a un debat d'investidura de Puigdemont com a candidat a la presidència de la Generalitat, si no està present físicament a la cerimònia i amb l'advertència de les conseqüències penals en cas d'incompliment.