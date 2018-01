Puigdemont: "Fins i tot el TC rebutja el frau de llei que pretenia la Moncloa"

Fins i tot el TC ha rebutjat el frau de llei que pretenia la Moncloa. Més d\'un hauria de pensar a rectificar i fer política d\'una vegada. I si no n\'és capaç, de plegar i deixar pas. — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 27 de enero de 2018

L'expresident català Carles Puigdemont ha reaccionat a la decisió del Tribunal Constitucional sobre el ple convocat al Parlament per a la seva investidura en un tuit en el que ha dit: "Fins i tot el TC ha rebutjat el frau de llei que pretenia la Moncloa".

"Més d'un hauria de pensar a rectificar i fer política d'una vegada. I si no és capaç, d'anar-se'n i deixar pas", ha afegit Puigdemont en un missatge en el seu compte de Twitter.

Puigdemont ha escrit aquest missatge a Twitter poc després que hagi transcendit que el Tribunal Constitucional ha decidit per unanimitat suspendre la seva investidura com a president de la Generalitat sol en el cas que el Parlament acordi que sigui telemàtica o qualsevol altra fórmula no presencial.

Es tracta d'una mesura cautelar acordada en resposta al recurs del Govern espanyol, que comptava amb el dictamen desfavorable del Consell d'Estat, i que anirà acompanyada d'un requeriment en el qual adverteixen que la seva decisió ha de ser obeïda, han indicat les mateixes fonts.

El ple, que ajorna la seva decisió sobre l'admissió a tràmit del recurs una vegada que hagi escoltat a totes les parts i hagi resolt els dubtes que han plantejat sobre la seva admissibilitat, ha considerat que, per ser investit, Puigdemont ha d'acudir personalment a la cambra i obtenir abans l'autorització del jutge.