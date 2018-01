La Arandina retrocede

La jornada pasada fue extraordinariamente beneficiosa para la Arandina. Ganó y pincharon muchos de sus rivales directos en la lucha por el play off. Una semana después invierte su suerte. Pierde en Tordesillas 2-0 y sus oponentes ganan. El play off otra vez a 11 puntos. No son definitivos pero sí una desventaja notable que empieza a pesar.

En Tordesillas valió más la racha local que la fortaleza defensiva ribereña exhibida desde la llegada de Javier Álvarez de los Mozos. Los vallisoletanos perdieron 5-0 en Burgos ante el Bupolsa el 17 de diciembre. Desde entonces, han sumado 13 de 15 puntos posibles haciendo frente a un calendario escalofriante (Zamora, Unionistas, Palencia Cristo, Virgen y Arandina). Los blanquiazules no habían encajado un solo gol desde la llegada del entrenador burgalés pero, en Tordesillas ya perdían 1-0 a los cinco minutos y cerraron el primer tiempo con un 2-0 difícil de levantar.

El segundo tiempo fue un querer y no poder de la Arandina ante un Tordesillas que, esta vez, no dio concesiones en defensa.

SALIDA DE LUQUE. En una Información de Iván Saeta en burgosdeporte.com, se avanzaba este domingo la salida del lateral izquierdo Luque. No tardó en hacerse oficial que el sevillano deja la Arandina para marcharse al Sanse. Notable baja y carencia de un lateral izquierdo de garantías para afrontar el reto de remontar en la clasificación a expensas de dos nuevas incorporaciones que puedan llegar.