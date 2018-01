Mandaluniz salvó el vendaval en Majadahonda

La Ponferradina jugó ante el Rayo Majadahonda como el viento que marcó el partido, a rachas. Los blanquiazules se fueron de un campo complicado con un punto gracias a Mandaluniz. El arquero vasco fue clave para encajar sólo un gol, pero la Ponferradina dispuso de buenos momentos de fútbol y pudo ganar. Esas rachas de buen fútbol, que carecían de demasiada continuidad, fueron las que lastraron a la Deportiva. Pudo matar y morir, el punto parece insuficiente, pero sin la mañana inspirada de Mandaluniz el resultado podría haber sido otro muy diferente.

El viento en contra dificultó a la Ponferradina en la primera mitad. Era imposible sacar el balón por alto y también por bajo. El exceso de arena en el césped dificultaba la salida, por ello la Deportiva sufrió. Aun así, de inicio dominó hasta que en una contra Menudo fue al suelo para sacar el peligro, el balón dio en su mano y Muñiz Ruiz no dudó en dirigirse al punto de penalti. Pichín, al centro, no falló. El tanto dio alas al Rayo que tomó el balón y acongojó a la Ponferradina, quien tardó diez minutos en despertar. Cuando lo hizo forzó un córner, primer acción de peligro… y gol. Andy remachó un balón muerto para volver a la casilla de salida. Desde ahí sólo hubo un equipo en ataque: el Rayo Majadahonda. Un palo de Jeisson y un paradón de Mandaluniz a Carlitos evitaron más goles. Los de Terrazas salían vivos gracias a su intensidad y a la fortuna, esperaban que con el viento a favor en la segunda mitad el choque les sonriese.

Cambió la cara, pero tampoco en exceso de inicio. A la Deportiva no se le revolvían los despejes, pero el Rayo Majadahonda dominaba, aunque tampoco llegaba. El debut de Yelko Pino acabó de cambiar el rostro de la Ponferradina. Entro por Yuri, quien se marchó enfadado y así estuvo hasta que acabó en el partido. Yelko metió una marcha más y ayudado por el segundo cambio, Iago Díaz, hizo que la Ponferradina comenzase a tener peligro. Lo generó, pero sin referente arriba faltaba la puntilla. Aún así llegaron las ocasiones. Iago Díaz tuvo la más clara, pero Basilio impidió el tanto. El Rayo también tuvo las suyas. Tres ocasiones consecutivas, con despeje bajo palos incluído. Pero la Ponferradina resistía y no tiraba la toalla. Los bercianos no desistieron, pero en la contra apareció de nuevo Mandaluniz, que salvó un punto. Aunque en el rus final, la Deportiva mereció más.

FICHA TÉCNICA

Rayo Majadahonda: Basilio, Andujar, Óscar Jorge García, Juan Cruz, Vicente (Chiki, min.69), Ayoub, Dani Pichin (Coto, min 73), Rubén, Carlitos (De Frutos, min.79) y Jeisson.

Ponferradina: Mandaluniz, Yac (Matthieu, min.88), Álvaro Moreno, Jon García, Saúl, Isi, Cidoncha, Andy, Ríos Reina (Iago Díaz, min. 75), Menudo y Yuri (Yelko Pino, min.62).