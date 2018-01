PP y PSOE en Bembibre, 'a la gresca' por las entradas del Festival del Botillo

El equipo de gobierno y el PSOE de Bembibre mantienen viva la polémica sobre la gestión de las entradas del Festival Nacional del Botillo.

Los socialistas insisten en que Otero entregue el extracto bancario para demostrar que el alcalde se quedó con 300 entradas al margen de las 200 reservadas para compromisos institucionales. Desde Alcaldía reiteran que la acusación es falsa y que se verá tras el cierre contable sobre el festival del que se ocupa, como siempre, el Patronato de Fiestas.

El PSOE mantiene la veracidad de sus acusaciones en el hecho de que Otero no les haya amenazado con llevarles al juzgado, un argumento que, según el alcalde, no tiene ningún sentido porque no perderá su tiempo, ni invertirá el dinero de las arcas municipales en el juego de sainetes, dice, que se traen entre manos los socialistas.