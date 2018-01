Embutidos Pajariel Bembibre cede ante un Gernika superior

Por cuarta temporada consecutiva, Embutidos Pajariel Bembibre salió derrotado de Maloste. Se cumplió la tradición de los últimos años y el conjunto berciano no fue capaz de culminar una buena reacción y sumar el séptimo triunfo de la temporada antes de afrontar tres semanas sin competición por tener aplazado el próximo partido ante IDK Gipuzkoa y por la ‘ventana’ FIBA de febrero. Cayó en la cancha de un Lointek Gernika que acabó venciendo por 82-62 después de firmar un último cuarto ofensivamente casi perfecto. Su gran superioridad en el rebote (43-24) y sus mayores opciones desde el tiro libre (21-6) certificaron un resultado que, no obstante, deja a la escuadra rojilla con un colchón de cuatro victorias sobre el descenso.

Aferradas al ritmo anotador de Jovana Pasic y Saicha Grant-Allen (sumaron 14 y 18 puntos respectivamente), las de Fran García compitieron en buena línea y tuvieron opciones hasta el último asalto (62-55), pero las vizcaínas, lideradas por María Pina (anotó 14 de sus 21 puntos en el último periodo), apretaron en el tramo final para asegurarse una victoria más trabajada de lo que reflejó el luminoso al final de los cuarenta minutos de juego. Las escoltas de ambos equipos, la local Ameryst Alston y la visitante Brittany Brown, referentes anotadores habituales, estuvieron vigiladas con lupa en un duelo en el que el dominio del cuadro vasco bajo los aros, especialmente focalizado en la estadounidense Talia Caldwell (15 rebotes), fue sencillamente abrumador.

Ya se vio en los primeros compases del envite que las gernikarras tenían mucha presencia en la pintura gracias a Caldwell y Leia Dongue. 15 puntos sumaron entre ambas en el primer cuarto para contrarrestar un buen inicio de las bercianas y asestar un parcial de 10-0 culminado con una canasta de Pina que puso ya una diferencia considerable (12-4). Se intuyó entonces que las del Bierzo Alto no estaban muy finas, ante lo que Fran García contestó pidiendo un tiempo muerto. La respuesta de sus chicas fue una canasta de Pasic tras una buena circulación. Pese a que no estrecharon mucho la desventaja, las bercianas, sin Kika Rakovic tras cometer dos faltas pronto, sí que evitaron que las vizcaínas empezaran a romper el choque. Dos tiros libres de Grant-Allen, la mejor de las bembibrenses en el inicio (8 puntos en el primer periodo), pusieron el 19-14 al final de los diez primeros minutos.

Como al inicio, abrieron las bercianas la anotación en el segundo cuarto. Fue Ellen Åström la que culminó una larga posesión con un enceste desde el 6,75 en una posición forzada para iniciar una tímida reacción de las del Bierzo Alto. Llegaron a reducir al máximo la diferencia (22-21) las bembibrenses con una canasta de Grant-Allen, pero no consiguieron dar la vuelta al marcador y las locales pusieron su ventaja en el doble dígito (32-21) después de que Dongue enlazara cinco tantos consecutivos y Naiara Díez anotara un triple que selló otra racha de diez puntos sin respuesta visitante. Pasic rompió la sequía berciana, pero no acertaron en varias acciones las de Fran García, que aguantaron bien la última defensa para que la renta local no superara el +10 en el intermedio (37-28).

Tercer acto y tercero en que las bercianas estrenan el marcador. Esta vez fue la capitana, Aleksandra Stanaćev, que se creó una situación confortable para anotar con su habitual tiro en suspensión. Volvieron a comprimir el marcador de nuevo las bembibrenses (39-35), pero una pérdida en una transición evitó que la reacción fuera exitosa. Las gernikarras volvieron a acercar su renta a la decena, circunstancia que obligó a Fran García a reclamar la presencia de sus pupilas. La respuesta pareció instantánea, pero las continuas segundas opciones y varios errores por mala suerte evitaron que fuera más productiva. Un triple de Laura Aliaga puso el 53-48 con el que se alcanzó el último cuarto.

No le había salido mal a Fran García la decisión de apostar por la alero alicantina como 4 después de que Rakovic cometiera su cuarta personal, aunque las de Mario López parecieron romper el choque al inicio del último asalto. Un 2+1 de Pina y el tercer triple de Díez quebraron de nuevo la barrera psicológica del +10, obligando al gijonés a parar el partido. Aunque la primera acción fue una canasta de Grant-Allen tras una buena circulación, Pina acertó desde el 6,75 para evitar que las bercianas se crecieran. De momento.

De momento, porque Fran García, que había dado entrada a Elin Gustavsson tras el tiempo muerto, encontró la respuesta que buscaba de la sueca, que anotó cinco tantos consecutivos para apretar mínimamente el resultado (62-55). Ahí murió la réplica berciana en un tramo del encuentro en el que se exprimieron mucho las locales y se empezaron a notar las faltas en una y otra zona. Las bercianas, de hecho, entraron en bonus pronto, mientras que las locales apenas cometieron dos faltas en seis minutos. Sumando de tres en tres rompieron el choque las vizcaínas, que lograron una renta final (82-62) que no reflejó la igualdad que hubo durante muchos minutos.

La ficha del partido:

Lointek Gernika Bizkaia, 82 (19+18+16+29): Anna Gómez (8), Leia Dongue (13), María Pina (21), Ameryst Alston (6), Talia Caldwell (15) –cinco inicial–; Vicky Llorente (6), Naiara Díez (9), Yaiza Lázaro (4) e Itziar Ariztimuño (-).

Entrenador: Mario López.

Embutidos Pajariel Bembibre, 62 (14+14+20+14): Brittany Brown (4), Jovana Pasic (14), Saicha Grant-Allen (18), Aleksandra Stanaćev (4), Kristina Rakovic (2) –cinco inicial–; Ellen Åström (5), Laura Aliaga (5), Bineta Ndoye (-) y Elin Gustavsson (10).

Entrenador: Fran García.

Árbitros: Asier Quintas Álvarez y Eva Areste Giralt.

Incidencias: Partido correspondiente a la 17ª jornada de la Liga DIA, disputado en el polideportivo Maloste de Gernika (Vizcaya).