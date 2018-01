La Fundacion Sabino Arana premia al movimiento social "No es No"

La Fundación Sabino Arana ha reconocido el sentido del "grito colectivo" '¡Ez beti da ez- No es no!' que "resuena en todos los rincones de la geografía vasca" en la vigésimo novena edición de sus premios. "Un grito que recoge la voz angustiada y casi siempre silenciada de las mujeres víctimas de la violencia sexista y de género", ha afirmado el presidente de la entidad, Juan María Atutxa.

La asociación Gerediaga Elkartea, el actor y director Ramón Barea, la cooperativa Koopera-Innovación Social y Ambiental, el expelotari Abel Barriola y el "grito colectivo" '¡Ez beti da ez!, ¡No es no!' son así los galardonados en la XXIX edición de los Premios Sabino Arana organizados por la Fundación.

El presidente de Sabino Arana Fundazioa, Juan María Atutxa, ha sido el encargado de presentar este domingo, en rueda de prensa en Bilbao, a los cinco galardonados de la presente edición, que se celebran con motivo del aniversario del nacimiento del fundador del nacionalismo vasco.

A la cita, que se desarrollará en el Teatro Arriaga está prevista la asistencia, entre otros, del lehendakari, Iñigo Urkullu; la presidenta del Parlamento vasco, Bakartxo Tejería; el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, y el alcalde de la Villa, Juan María Aburto.

De este modo, los nueve miembros que integran el Patronato de la Fundación han querido otorgar este año cinco galardones que se suman a los 170 reconocidos por la Fundación a lo largo de su historia. Entre ellos, se incluye el "grito colectivo" !No es no! contra la violencia sexista y de género que, según ha afirmado Atutxa, "no se ha querido personalizar".

Durante la rueda de prensa, el expelotari Abel Barriola ha agradecido a la Fundación el premio y ha recordado que la pelota ha sido su "pasión y forma de vida". "Que se hayan acordado de mí por todo lo que conlleva ser pelotari es una gran alegría", ha reconocido.

Por su parte, el director gerente de Koopera-Innovación Social y Ambiental, Javier Mariño, ha agradecido a todas aquellas que les han apoyado desde los inicios y que han hecho "apuestas personales". Asimismo, el presidente Javier Mariño ha recordado la labor de los trabajadores y voluntarios.

La presidenta de Gerediaga Elkartea, Nerea Mujika, ha destacado que el premio les da "opción a mostrar lo que somos" y su aportación a la cultura vasca, más allá de la Azoka de Durango. "El tener la posibilidad de compartir lo que hemos sido y lo que tenemos en la cabeza para el futuro es una oportunidad", ha valorado.

También ha recordado el trabajo desarrollado en favor de la memoria histórica, "una de las líneas fundamentales de nuestros objetivos". "El concepto de memoria histórica está ahora muy difundido y hay muchos investigadores, pero en el caso del Bombardeo de Durango fuimos pioneros. Dimos pasos importantes que se han convertido en hitos", ha expresado, para añadir que, pese a todo, "aún falta mucho por investigar".

"TEATRO VASCO"

Por último, el actor, director y dramaturgo Ramón Barea ha mostrado su alegría por un premio que recoge "en nombre de mucha gente". "Pertenezco a una generación muy pionera del teatro, la primer generación profesional del teatro vasco", ha valorado.

En este sentido, ha destacado el "tejido profesional" creado con posterioridad y el desarrollo del cine vasco. "Siento que pertenezco a aventuras compartidas. Que recibo este premio en nombre de muchos", ha añadido.

Tras indicar que "no tiene intención de jubilarse", Barea ha sostenido que "hay personajes de todas las edades por lo que "me queda aún todo por hacer".