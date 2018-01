El Efesé casi dilapida su ventaja ante el UCAM (3-2) y el Lorca Deportiva se hunde (0-1)

La afición del Efesé ya tiene nuevos ídolos. Los fichajes invernales Rubén Cruz, por partida doble, y Owusu, certificaban lo que fue un gran partido durante 85 minutos de un Efesé que es más líder tras el pinchazo del Extremadura. El UCAM no fue rival para el Cartagena durante casi todo el partido, pero los locales se durmieron en los minutos finales, concedieron dos goles y acabaron pidiendo la hora. En el otro partido de la tarde con representantes de la Región, el Lorca Deportiva caía en casa con el Écija.

Por parte cartagenera, Rubén Cruz volvía a ser titular en punta, Cordero entraba en lugar de Sergio y Owusu era por primera vez titular, en banda izquierda, mientras que Hugo Rodríguez pasaba a la derecha. En el UCAM salía como titular el cartagenero Javi Fernández en el eje de la defensa, mientras que Arturo, pese a la salida de Quiles hacia el Córdoba, no era titular y salía el recién llegado Julen Colinas en su lugar. En el palco se podía ver a Alex Craninx, último fichaje del FC Cartagena, portero proveniente del Sparta de Rotterdam y que aún no ha sido presentado.

El partido arrancaba con clima soleado, aunque con el terreno de juego bastante húmedo por las lluvias de las horas anteriores. Saltaba al campo muy bien el FC Cartagena, y si en Melilla ya perdía 2-0 a los cinco minutos, ahora se adelantaba en el marcador con un gol de cabeza de Rubén Cruz, a centro de Hugo Rodríguez, poniendo fin a su racha de año y medio sin ver puerta. Dominaba el Efesé, muy rápido y combinativo arriba, centrando muchos balones, saliendo a la contra y acercando mucho peligro a la portería universitaria. El UCAM no conseguía sacudirse la presión alta local y no generaba peligro alguno.

Rubén Cruz celebra el primer gol del Cartagena / Andy Céspedes

Durante esta primera parte el FC Cartagena tuvo varias ocasiones claras, en varios contragolpes. Cristo y Hugo se hacían un lío dentro del área en una de ellas, en otra Owusu regateaba a tres jugadores murcianos hasta recibir falta en la frontal, en cuyo cobro Hugo Rodríguez estuvo a punto de hacer el segundo tras un gran disparo. El gaditano se marchaba lesionado a los pocos minutos, entrando en su lugar Abalo. Antes del descanso el Efesé tenía dos ocasiones clarísimas, una para Rubén Cruz, quien estrellaba el balón en Javi Jiménez y otra de Owusu, que pifiaba un disparo ante el meta tras un fallo defensivo visitante.

En la segunda parte el UCAM salió con otro aire y tuvo un par de ocasiones en un centro de Urko Arroyo que se paseaba por el área albinegra y otra jugada del mismo jugador que cortaba la pierna de Jesús Álvaro, pero que no hacían sudar a Marcos. Poco duró esta mejoría murciana, ya que a los pocos minutos el FC Cartagena volvió a tener otra ocasión a la contra en pies de Abalo, que desbarataba la defensa de forma providencial. Además, muy pronto marcaría el segundo el Cartagena con un remate en plancha de Rubén Cruz a un centro medido de Cristo desde la derecha.

Desde ese momento solo hubo un equipo sobre el campo. Pese a que el Campos movió el banquillo y dio entrada a Arturo e Isi Ros, el Efesé no dio opción a los universitarios con un tercer gol, en otro contragolpe que finalizaba Owusu. Con esta ventaja el FC Cartagena aún pudo ampliar su ventaja, pero se dormía en la tramo final. El Cartagonova pasó de hacer la ola a pedir la hora tras dos goles de Marc Fernández aprovechando la poca intensidad de la defensa local. Finalmente la sangre no llegó al río, el UCAM no pudo certificar la remontada y el FC Cartagena es más líder con la derrota del Extremadura en casa frente a la Balona. Una victoria que quedaba empañada al final del encuentro por unos supuestos insultos racistas de Cristo Martín sobre Kitoko, según denuncian desde el conjunto universitario.

El Lorca Deportiva sigue hundiéndose

El conjunto lorquino cayó en casa ante el Écija, con un gol de penalti de Moyita en la segunda parte. Los pupilos de Mario Simón se siguen hundiendo en la clasificación y están ya a 8 puntos de la salvación directa. No empezó mal el partido en el Artés Carrasco, con varios centros al área visitante, un disparo de Chirri y otra ocasión a la que no llega David Álvarez. Ya en la segunda parte los lorquinos cometían una falta dentro del área que el árbitro señalaba como pena máxima. Moyita no perdonaba y marcaba el 0-1 que sería definitivo. El Lorca Deportiva no conseguía reaccionar, se le volvían a escapar tres puntos de su propio feudo y cada vez tiene más complicada la salvación.

FICHA TÉCNICA DEL FC CARTAGENA-UCAM CF



FC Cartagena: Marcos Morales; Óscar Ramírez, Aguilar, Zabaco, Jesús Álvaro; Cordero, Chavero (Diego Benito, 71'), Owusu (Zalazar, 77'), Cristo, Hugo Rodríguez (Dani Abalo, 33'); y Rubén Cruz.

UCAM CF: Javi Jiménez; Carlos Moreno (Arturo, 56'), Javi Fernández (Johan, 73'), Fran Pérez, Dani Pérez; Cristian Bustos, Vivi, Kitoko, Urko Arroyo (Isi Ros, 65'), Marc Fernández; y Julen Colinas.

Goles: 1-0 Rubén Cruz de cabeza tras un centro desde la derecha de Hugo (5'), 2-0 Rubén Cruz cabecea en plancha un centro de Cristo (53'), 3-0 Owusu a pase de Rubén Cruz tras un contragolpe (60'), 3-1 Marc Fernández con un chut cruzado (85'), 3-2 Marc Fernández tras un taconazo de Isi Ros (90'+)

Árbitro: Yuste Querol (colegio valenciano). Amonestó a Fran Pérez (29'), Chavero (34'), Carlos Moreno (41'), Cordero (43'), Kitoko (67') y Óscar Ramírez (89')

Estadio Municipal Cartagonova. 7.400 espectadores.