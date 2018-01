Empate que a nadie deja satisfecho

Guadalcacín y Arcos no pasaron del empate en el encuentro disputado en el municipal Fernández Marchán correspondiente a la jornada 23 de Tercera División. Los jerezanos suman once jornadas sin ganar, pero a pesar de todo, aún no han caído en la zona de descenso, aunque empata con el Onubense, que es el que marca esas posiciones y su rival suma un punto tras perder en la última jornada en casa ante la U.D Los Barrios.

Los dos equipos llegaban con la necesidad de sumar y de tres en tres. Unos para salir de la zona peligrosa y romper su mala racha y el otro para engancharse al tren de la liguilla. Buen ambiente en el campo municipal, con muchos aficionados que llegaron procedentes de Arcos para animar a su equipo.

Debutó Borja en el equipo que entrena Vázquez, y estuvo a un buen nivel. De hecho fue suya la primera ocasión del partido. Su disparo, a los quince minutos lo ajustó al palo izquierdo de la portería defendida por Manu. Antes, el Arcos trató de adaptarse rápido a las condiciones del campo y su rival, intentó no tardar en marcar los tiempos del encuentro y dominar en el juego de ataque. El Guada apretaba pero sin acierto en los metros finales. A la salida de un córner no llega al remate de cabeza Galiano por muy poco. A balón parado se creaban las ocasiones más claras por parte de los dos equipos. El Arcos se sacudía el dominio inicial de los jerezanos. Giráldez, en una buena acción personal, está a punto de plantarse sólo ante Ángel, pero lo evita in extremis Rosales llegando justo para robarle la pelota.

A los 14 minutos llegaría el primer gol del partido. Galiano comete una falta en la frontal y Maqui la clava en toda la escuadra de manera magistral. Estaba claro que, por lo visto hasta ese momento, el tanto sólo podía llegar a balón parado. El Arcos tuvo otra oportunidad de perforar la portería azulona con un remate de Oca de cabeza, aprovechándose de una mala salida del guardameta del Guadalcacín. Su remate se va por encima del travesaño. Muy cerca estuvo de empatar de cabeza de Canty, pero su disparo lo termina atrapando sobre la línea Manu, aunque algunos jugadores jerezanos reclamaban que la pelota había entrado. Poco antes de terminar la primera parte, Rosales, en una falta desde la frontal estuvo cerca de empatar. Hasta el descanso poco más, el Guada apretó buscando el empate pero las oportunidades que creaba no estaban siendo muy claras.

Tres minutos después de arrancar la segunda parte llegaría el gol de la igualada. Un centro que peina Galiano y termina rematando de chilena Canty. Soberbio el gol del delantero e imposible para el portero. El Arcos estiró líneas buscando el gol de la victoria. A punto estuvo de conseguirlo Juan Gómez, pero su remate a la salida de un córner se fue desviado. El propio jugador del Arcos lanzó desde la esquina muy cerrado obligando a Ángel a rechazar con los puños sobre la línea. Se había disputado ya una hora de partido y tanto Mariano Suárez, que tuvo que ver el partido desde la grada al estar sancionado como Alberto Vázquez movían ficha buscando reactivar a sus equipos. A ninguno le valía el empate. Un disparo de Borja desde la frontal llegó manso a las manos de Manu tras tocar en un defensa. Antes lo había intentado Rosales a balón parado en una falta demasiado escorada. Juan Gómez reclama penalti tras caer dentro del área en una acción con el defensa del Guada.

Poco más hasta el final. Reparto de puntos justo y resultado que no dejó contento a ninguno de los dos entrenadores.