Se cumplió el guión previsto

ATCO. SANLUQUEÑO 3 - XEREZ CD 0

No hubo sorpresas. Tal y como se esperaba, el Sanluqueño se llevó los tres puntos, tras vencer sin apuros a un Xerez CD que, bastante hizo en un partido muy desigual. Si ya de por sí, el equipo local es mejor que el jerezano, las numerosas bajas que arrastraba acabaron por desnivelar demasiado la balanza. Y es que en la segunda parte se acabaron las fuerzas, como ha ocurrido cuando los de Vargas se han medido a rivales en campos de césped natural y de grandes dimensiones. Le ocurrió en Arcos o en Chapín, sin ir más lejos ante el Ciudad de Lucena y antes ante el Cádiz B. Los azulinos acabaron el partido con tres juveniles sobre el terreno de juego.

Aseguran desde el club que este lunes se ingresan los algo más de tres mil euros que son necesarios para desbloquear los derechos federativos. Y no hay más tiempo, porque el miércoles termina el plazo de fichajes.

El peso del partido en El Palmar lo llevaba el conjunto local, consciente de su superioridad y de que no podía fallar ante un rival que llegaba demasiado tocado por los últimos acontecimientos y con bajas importantes. El Xerez CD se replegaba bien atrás, tratando de salir a la contra con velocidad a la que pueda tener durante el encuentro. Pero a los quince minutos el guión inicialmente establecido había que cambiarlo. Quirós derribó a Mawi cuando se marchaba en carrera y el árbitro decretaba penalti a favor del Sanluqueño. Los jugadores azulinos protestaron, reclamando que la acción se había producido fuera del área. Dani Güiza se encargó desde los once metros de poner por delante a su equipo. A partir de entonces y para que no hubiera duda, el dominio fue total de los verdiblancos que hasta el descanso apenas había visto a los azulinos merodeando su portería.

En la reanudación estiró un poco las líneas el Xerez CD, pero antes de llegar a la hora del encuentro llegó la puntilla para los jerezanos. Óscar marcaba un golazo tras una magistral jugada del Atlético Sanluqueño. Ese segundo tanto fue ya definitivo y un golpe letal sobre la línea de flotación de un Xerez que mucho antes ya había dejado de creer en sus posibilidades. El resto de la segunda parte fue de dominio local, con continuas llegadas a la portería xerecista, donde el Sanluqueño se topaba una y otra vez con un gran Alex García. Ya con el tiempo cumplido y el conjunto azulino completamente fundido, Mawi ponía el definitivo 3-0 para los suyos. El conjunto xerecista acabó con tres juveniles sobre el terreno de juego, Antonio, Michael y Rivero. Los dos últimos disputaron sus primeros minutos con la camiseta azulina.

Esta derrota deja a los azulinos con 27 puntos a sólo tres del descenso que marca el Onubense. El próximo domingo recibirá al Cabecense, rival directo en ela lucha por la salvación, encuentro que, salvo sorpresa, se jugará de nuevo en Torrecera.