"Nos ha faltado un poco de claridad en los últimos metros"

Alberto Vázquez tuvo palabras de elogio hacia sus futbolistas a pesar de no haber podido ganar ante el Arcos en un partido que resultó muy igualado. Los jerezanos suman once jornadas sin ganar y lo que en otras circunstancias un punto ante un gran equipo como el de Mariano Suárez, con esta racha negativa no sabe tan bien.

El entrenador del Guada reconocía que “nuestra dinámica es complicada, teníamos que intentar ganar como fuese, pero no ha podido ser, hemos sumado un punto y todo lo que sea sumar siempre es positivo”.

Vázquez sabe que para salir de esta prolongada mala racha sólo hace falta que cambie la dinámica, porque el trabajo y la actitud de sus futbolistas, una semana más, es irreprochable. El técnico sostiene que “el partido empezó con ellos apretando, hicimos varias faltas peligrosas que al Arcos le venía muy bien y en una de ellas nos marcaron. A partir de ahí el equipo reaccionó a base de empuje y de insistir mucho hemos estado con más presencia en el área contraria y logramos empatar. Quizás nos ha faltado un poco más de claridad en los últimos metros, pero la actitud del equipo a raíz del gol y hasta el final del partido ha sido buena, esa es la línea que hay que seguir”.

El preparador jerezano lamenta que a su equipo le esté faltando “sólo pequeños detalles que, con otra dinámica distinta no nos afectaría, pero es que ahora las cosas vienen así. Hay que seguir trabajando para que esta mala racha acabe, a los jugadores hay que felicitarles por el trabajo que han hecho”.