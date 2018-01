Una victoria balsámica para recuperar el liderato

Jornada redonda para el Xerez DFC que vuelve a recuperar el liderato tras vencer en Chapín a la Olímpica Valverdeña y después de que el Coria pinchase en casa frente al Cartaya. Los xerecistas regresaban al municipal tras caer derrotado ante el Viso y con el objetivo de ganar y devolver la tranquilidad a parte de la afición, ue empezaba a ver los fantasmas de la pasada temporada.

Nada más comenzar el partido se vio claramente que las intenciones de los locales era de ejercer un claro dominio sobre su rival, muy inferior en todo momento a los jerezanos. A los dos minutos de partido se le anulaba un gol a Cuenca por fuera de juego tras pase de Javi Tamayo. Tan sólo cuatro minutos después y también Cuenca conseguiría abrir el marcador tras una jugada a la balón parado, con Antonio Bello sacando magistralmente el balón.

El conjunto xerecista seguía abusando de su superioridad ante una Olímpica a la que Chapín se le quedaba inmenso. En el minuto 15, balón dividido en el medio campo cae en las botas de Caballero y envía un pase en largo a Tamayo plantándose mano a mano con el portero, el delantero azulino recortaba al meta visitante, pero el defensa en la ayuda conseguía arrebatarle el balón y enviarlo a saque de esquina.

Hasta el minuto 22, la Olímpica Valverdeña no conseguiría poner a prueba a Camacho, por medio del lateral izquierdo Paco, pero su disparo no puso en apuros al guardameta visitante. Los onubenses intentaban que su rival no estuviera cómodo en el campo con continuas faltas, en el minuto 37 Samu era expulsado por propinarle un codazo a Jorge Herrero, que reaparecería tras cumplir su partido de sanción ante El Viso.

El Xerez DFC, con un jugador más sobre el terreno de juego, seguía siendo amo y señor del partido, creando ocasiones pero sin conseguir materializarlas, con un Bello muy participativo durante todo el choque. Cinco minutos antes de finalizar la primera parte conseguía poner un centro medido a Tamayo que remataba a fuera por muy poco.

Con el uno a cero en el marcador el colegiado sevillano Alejandro Martos daba por finalizado la primera mitad. La segunda comenzaba con la misma tónica de los primeros cuarenta y cinco primeros minutos. El equipo azulino quería ampliar su ventaja, y a los tres minutos llegaría la mejor jugada del partido. Un sensacional Bello se iba de su defensor en tres ocasiones y conseguía dejársela de cara a Caballero que entraba de cara y entre él y el defensor conseguirían marcar el segundo tanto.

En el minuto 55, Cuenca anotaba su doblete tras una gran jugada individual, marchándose de varios jugadores. El equipo visitante poco podía hacer ante un buen Xerez DFC, pero aún así no se rindieron, de hecho en el minuto 64 Vito remataba al larguero un saque de esquina.

Masegosa aprovecharía la segunda mitad para refrescar al equipo y meter jugadores frescos, uno de ellos fue Expósito que en el minuto 77, remataba a placer un centro de Adrián Martín, también ingresado en la segunda parte, pero su remate era repelido por el meta Nacho.

En el minuto 91, tres jugadores que habían entrado en la segunda mitad, hilaron la jugada del cuarto tanto. Barba daba un pase al hueco a Heredia que se iba en carrera y daba el pase de la muerte a Expósito que conseguía reencontrase con el gol.

Xerez Deportivo FC: Camacho, Sergio Iglesias, Joaqui, Lebrón (68' Barba), Padilla, Adri Rodríguez, Jorge Herrero (82' Bonomo), Caballero (65' Adrián Martín), Bello (76' Heredia), Cuenca (82' Aziz) y Tamayo (76' Expósito).

Olímpica Valverdeña: Nacho, David (81' Alberto), Canterla, Víctor, Ordoñez (81' Ricardo), Samuel, Cata (73' Braulio), Castrillo, Ibra, Zambrano (81' Del Valle), Fco. Javier (54' Jesús) y Caraballo.

Árbitro: Alejandro Martos Zejalbo (Sevilla). Amonestó por parte local a Lebrón, Joaqui y Herrero y por parte visitante Braulio y Samuel con roja directa.

Goles: 1-0: Cuenca (6'); 2-0: Caballero (48'); 3-0: Cuenca (55'); 4-0: Expósito (91').

.