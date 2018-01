"Se me olvidó darte de alta"

Madrid, Plaza Elíptica. La imagen se repite cada día cuando ni siquiera ha amanecido. Furgonetas que aparcan en segunda fila, un grupo de hombres se acerca, apenas unos minutos de conversación. Los que no han subido, seguirán esperando a la siguiente.

Primera parada para muchas pequeñas empresas de la construcción que buscan albañiles, soladores, fontaneros. En muchos casos, gente dispuesta a trabajar y a la que la necesidad les lleve a no discutir el sueldo y menos, a preguntar por el contrato.

Javier y Orlando no han tenido suerte y a las 11 de la mañana dan el día por perdido. Uno más. Un buenos días, seguido de cómo va la cosa, es suficiente para que la primera respuesta sea "yo lo que quiero es trabajar y que me paguen mi día". "El trabajo está bajo y hay que buscarse la vida pero a veces prefiero no subir a la furgoneta si sé que lo que me van a pagar no es justo". "Ellos tienen su familia y nosotros también. Yo tengo dos hijos".

Orlando es de Ecuador, pero lleva doce años viviendo en Madrid. "El sueño de uno es agarrar papeles para poder cotizar. He trabajado con más de 10 empresas y no me han dado de alta. No he cotizado nada a la Seguridad Social" dice con rabia. Me piden los papeles y cuando pregunto me dicen "se me ha olvidado darte de alta en la Seguridad Social".

A media tarde las furgonetas paran de vuelta y dejan en la misma plaza, a los que cogieron cuando no había amanecido.

Economía de subsistencia

La economía sumergida ronda de media en la comunidad de Madrid el 24% del PIB, según estimaciones del Sindicato de Técnicos de Hacienda, GESTHA. De cada 3 euros defraudados, dos proceden del fraude tributario y uno del laboral. Según José María Mollinedo, su secretario general, los responsables de trabajo y hacienda no actúan porque consideran que "son actividades de subsistencia y no se les puede quitar este recurso".

Pero entiende sin embargo, que lejos de poner el foco sobre las personas, debería colocarse sobre las empresas. "Son esas empresas las que están devaluando las condiciones , no solo de estos trabajadores, sino de todos".

Recuerda Mollinedo que las multinacionales y las grandes compañías son responsables del 70% de la evasión anual del país. El FMI asegura, sitúa en 140.0000 millones la fortuna sin declarar de ciudadanos españoles en paraísos.

Faltan inspectores

"Falta ambición para acabar con la economía sumergida" y la prueba de ellos asegura, es "el déficit estructural que tienen las plantillas de inspectores". "Si cuentas con la mitad de la plantilla, no te puedes extrañar que estemos en estos niveles de fraude"

"En 2016 el año récord de la agencia tributaria, el 81% de la evasión quedó impune y con una tasa de impunidad superior al 80%, la propensión a defraudar es muy alta.