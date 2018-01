"El discurso feminista parece quejicoso pero es muy necesario"

Convencido, de ideas claras y grandes logros. Rayden volverá a Alcalá después de una anécdota poco agradable. "En un festival con carácter benéfico me enteré que un trabajador del consistorio se pagó con los beneficios recaudados una liposupción. Prometí no volver a tocar en Alcalá hasta que se devolviese el último céntimo. El año pasado devolvió el dinero y por eso volveré". Hoy nos ha acompañado en A Vivir Madrid.



Reivindicativo en cada una de sus letras la mentira no tenía piernas largas pero le pusieron zancos, así reza la canción Meteorito, por ejemplo, que nos recuerda a Donald Trump y a aquellas "personas que no quieren igualar el sueldo de hombre y mujer porque no están para estas cosas". Evidente guiño a las últimas declaraciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Uno de los grandes regalos de su vida es su hijo. "Le he dejado con unos amigos para venir a la entrevista y me miraba con cara de papá dónde vas y quería responder a salvar el mundo, a hacerlo un poco más alegre".

Rayden durante la entrevista / Beatriz Caballero

Su lucha contra el machismo es diaria aunque asegura que "es difícil hacer contrapeso cuando los medios de difusión potencian este tipo de discursos". Dice entristecerse al ver a "chicas jóvenes coreando discursos machistas de oída pasiva donde te meten con calzador canciones que tan siquiera escuchan, solo oyen, corean y repiten como loros".

El discurso feminista parece quejicoso pero es necesario porque la sociedad está empapada de obviedades y situaciones injustas y machistas de las que no nos damos cuenta. Hay que decirlo mil veces para que se entere una persona de las mil.

Algo increíblemente divertido es la polla, algo terriblemente aburrido es un coñazo, ser un zorro es ser astuto, ser una zorra es ser promiscua, ser un lobo es ser experimentado, ser una loba es ser una buscona, ser un perro en la cama es ser vago, ser una perra en la cama es ser lujuriosa, ser un cerdo va con la higiene, ser una cerda va con la iniciativa, todas las brújulas indican el norte pero si tu orientación sexual es distinta, eres un invertido, una invertida, Eres mi vida, eres mía, mío, mí, yo, yo... (Posesión) mi ex, mi nada, decimos "no me entiendes" antes de decir "no sé explicarme" y lo que intento decir es que ¿cómo podemos pretender cambiar la desigualdad si a veces el propio idioma es el que parece que no quiere cambiar?

En el poema la dictadura del lenguaje Rayden denuncia el sexismo que se cuela en la sociedad. "Con una asignatura de desarrollo personal nos evitaríamos idolatrías y violencia innecesaria que nacen del ego y de la inseguridad".

Podremos disfrutar de la gira de Rayden en Madrid en dos fechas diferentes en Alcalá de Henares, en el Salón Cervantes, serán los próximos 2 y 3 de febrero. Aunque... malas -y buenas, a la vez- noticias: entradas agotadas.