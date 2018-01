Pedro Saura: "Nos vimos muy solos al denunciar la corrupción, pero no me arrepiento de nada"

Se ha hecho un hueco destacado en el Congreso como portavoz económico del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados. El pachequero Pedro Saura pasa la mayor parte de la semana en Madrid, donde además de azote económico del Ministro Montoro, le dijo las verdades a la cara al ex presidente de Bankia y exvicepresidente económico del Gobierno de Aznar, Rodrigo Rato.

Reconoce que vivió con tristeza la crisis del PSOE, aunque ahora cree que Pedro Sánchez ha salido fortalecido ganando "confiabilidad" en la sociedad española, lo que le puede dejar como el próximo presidente del Gobierno.

En el ámbito regional, ve positiva la acción que desarrolla el nuevo secretario general de los socialistas, Diego Conesa, y sobre la polémicas enmiendas del Mar Menor, que ahora el PSOE quiere suavizar, culpa al PP del desgobierno al que lleva a la Región, porque la reconversión del modelo agrícola y su compatibilidad con la protección del Mar Menor, el PSOE lo que hace es poner encima de la mesa una solución "equilibrada".

Con Pedro Saura también hemos recordado sus años como secretario regional del PSOE, en los que se vió en contra de gran parte de la sociedad, al denunciar un modelo económico "del que hoy se ven los resultados", tanto económicos como en materia de corrupción: "estas son las consecuencias del vino y copas de esos años". No se arrepiente de nada, aunque "nos sentimos muy solos, pero no nos movían los votos sino los principios", porque "veíamos que la Región no iba a ningún lado". Eso, incluso, no se entendió bien dentro de sus propias filas.

Escucha aquí el Aperitivo de A vivir, con Pedro Saura.