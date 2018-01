El Melilla sorprende al Real Murcia (0-1) y Valens salva un punto para el Jumilla

Poco le duró la alegría al Real Murcia tras colarse en la zona de playoff. El cuadro de Salmerón se vio sorprendido por el Melilla (0-1) y los norteafricanos le cazan en la clasificación y además se quedan con el average particular. El Jumilla, también en sesión matinal, no pudo tampoco marcar ante su rival, el Villanovense, pero al menos rascó un empate (0-0). Jaume Valens fue protagonista al detener un penalti, segundo consecutivo tras el de la última jornada a Arturo ante el UCAM.

Boateng, en la única acción de peligro que tuvo el Melilla en el área de Biel Ribas, hizo el único gol del partido en Nueva Condomina. Un saque de esquina rematado por Yacine y que quedaba en sus botas en el área pequeña estrenaba el marcador en el 56'. Biel no encajaba goles en casa desde el 1 de octubre. Justo a continuación una falta lejana botada por Zelu la sacaba el meta grana de la escuadra, pero nada más. Antes, y pese a una floja primera parte en la que Mahanan sacó bajo palos un remate de Elady, el Real Murcia mereció el gol tras el descanso. Reclamó el equipo de Salmerón dos penaltis por manos, y Mateos envió un balón al larguero y un defensa sacó un disparo de Carlos Martínez.

Jaume Valens detiene el penalti lanzado por Carlos Andújar (Foto: Nicolás Moreno)

El Jumilla firmó un partido flojo ante el Villanovense. El terreno de juego no ayudó al buen juego y ese empate sin goles (0-0) no permite a los de Pato salir de la zona de descenso. Titi contó con una acción clara en el 18' y luego Carlos Andújar buscó el gol olímpico antes del descanso. Ya en la segunda parte una acción capital: penalti en contra de los vinícolas y Carlos Andújar comprobaba como Jaume Valens detenía la pena máxima. El choque no dio para más y cada equipo se quedó con un punto.

