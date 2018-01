El UCAM denuncia que Cristo llamó "negro de mierda" a Kitoko en el derbi

El derbi Cartagena-UCAM Murcia quedó empañado por unos incidentes en el tramo final del mismo, por los cuales habría habido insultos racistas de Cristo Martín a Kitoko. Según denuncia la expedición universitaria, camino de los vestuarios, el mediapunta albinegro habría llamado "negro de mierda" al jugador del UCAM. En sala de prensa, el técnico José Miguel Campos habló de que "hay jugadores que deben saber ganar y también saber perder, con actitudes que deberían erradicarse de esta sociedad. Yo no lo he oído directamente, pero varias personas aseguran que fue así".

Kitoko, muy nervioso y afectado, no quiso hacer declaraciones tras el encuentro, y tampoco aceptar las primeras disculpas del jugador canario. Arturo, ex futbolista del Cartagena, actuó de mediador en el intento de Cristo por hablar con Kitoko, pero el belga de ascendencia congoleña, no quiso verse con él. Se espera que en próximas horas el futbolista acceda a hablar, vía telefónica, con el jugador canario. De momento, regresó a Murcia sin verse con él. Tampoco quisieron pronunciarse públicamente los dirigentes de uno y otro club.

El árbitro Yuste Querol, valenciano, ha reflejado en el acta, a petición del delegado del UCAM que "Kitoko ha sufrido un ataque de ansiedad" como consecuencia de los supuestos insultos racistas. El colegiado no llegó a escuchar nada y añadió que el propio Criston acudió al vestuario arbitral junto con el delegado del Cartagena negando los hechos denunciados por el equipo visitante.