Derrota con sabor a despedida

La derrota de la Real Sociedad en Villarreal, cuarta seguida en este 2018 en el que no sabe lo que es ganar, tiene un claro sabor a despedida. La de Eusebio Sacristán como técnico txuri-urdin. Salvo que el entrenador de La Seca le ponga remedio contra el Deportivo de la Coruña la próxima semana, que es el plazo que en principio le va a dar el Consejo de Administración para que trate de revertir la pésima dinámica en la que está metido el equipo donostiarra.

La derrota del estadio de la Cerámica huele a despedida se mire por donde se mire. Desde los hechos previos (el presidente y el director deportivo viajando con la expedición del primer equipo) hasta el resultado final, pasando por el planteamiento inicial, que tenía más pinta de una huída hacia adelante que de una decisión en la que se creía con firmeza en el cuerpo técnico realista. Eusebio dejó en el banquillo a Rulli, supuestamente para protegerle del aluvión de críticas wue estaba recibiendo, para darle la titularidad a Toño Ramírez, que debutaba así en Primera división. Y cambió de esquema, saliendo a jugar contra tres centrales y dos carrileros largos (Odriozola y, sorprendentemente, Januzaj, que ni defendió ni atacó). Todo naufagó, porque a los 20 minutos la Real ya perdía 3-0.

Con la imagen de la Primera parte, Jokin Aperribay, el presidente, le hubiera cesado fulminantemente. Porque parecía perdido el equipo y parecía perdido el entrenador. Pero la reacción tras el descanso le sirve de atenuante... y para escudar una decisión que no quiere tomar, que se niega a ver que puede ser la solución, porque no cree que lo sea. Y eso que en el Consejo de Administración ya hay voces discordantes, pero de momento Eusebio sigue como entrenador de la Real. Al menos, comenzará la semana entrenando en Zubieta, y todo lo que no sea terminarla sería una sorpresa. El Consejo se reunirá, sí, y por primera vez se pondrá en cuestión el futuro de Eusebio, y de ahí es difícil poner la mano en el fuego por lo que saldrá. Pero todo lo que no sea ver al entrenador vallisoletano dirigiendo a la Real el próximo viernes sería inesperado. De hecho, ya ha pasado al club el plan de trabajo de la próxima semana, con las sesiones a puerta abierta y las que serán cerradas.

Aperribay y Loren, los máximos valedores de Eusebio, que apostaron de forma personal por su contratación cuando la Real iba a la deriva con Moyes, van a aguantarle hasta las últimas consecuencias, hasta que la situación sea insostenible. Eso puede serlo contra el Deportivo si se vuelve a perder, y en ese caso sí que ya nada salvará a Eusebio, que podría ser destituído de forma fulminante. Lo de la próxima jornada es un ultimátum en toda regla. Guste o no, y por tener que estar preparados, el club trabajará esta semana en posibles alternativas, que pasan por poner a alguien de la casa (Imanol Alguacil, técnico del filial, es quien más papeletas tendría) o por fichar alguien de fuera, en cuyo caso el problema es que no aparecen posibilidades que gusten o que se vean como sólidas o fiables (la que más gustaba, Javi Gracia, acaba de fichar por el Watford). La encrucijada es compleja, porque encima luego se va al Bernabéu y vuelve la Europa League.