El Carrramimbre pierde fuelle ante el colista 73-67

Alarmas encendidas en el Carramimbre Valladolid que pierde en la cancha del colista y que no da muestras de recuperación en su primera crisis de la temporada. Los de Paco García perdieron la iniciativa en la recta final del segundo cuarto y aunque logró empatar el partido a falta de tres minutos, no acertó a sentenciar en un último cuarto muy desacertado. Chatman, Alvarado y De la Fuente estuvieron a buen nivel, el resto no aportó nada.

PARCIALES EQUIPO 1º C 2º C 3º C 4º C SAMMIC HOSTELERIA 14 24 12 23 CARRAMIMBRE CBC VALLADOLID 22 9 18 18

Árbitros TERREROS SAN MIGUEL, JOSE MARIA - ARESTE GIRALT, EVA Campo POL. MUNICIPAL DE AZPEITIA - Azpeitia (Guipúzcoa)