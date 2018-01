"Ahora no hay que ponerse nerviosos"

Punto trabajado ante un buen Numancia. El Almería no pasó del empate en el Mediterráneo frente a uno de los aspirantes al ascenso, aunque nunca le perdió la cara al choque y lo intentó hasta el último instante, lo mismo que el rival, que pudo llevarse la victoria con un testarazo de Pere Milla que despeja René Román de forma providencial. Sin embargo, el 0-0 no sirve para pasar una semana más fuera del descenso. Lucas Alcaraz analizaba el encuentro en sala de prensa y reconoció que lo único que le faltó a su equipo fue más mordiente en los metros finales: “Fue un partido típico de la categoría. Trabajamos mucho, y bien, pero aunque tuvimos algunas ocasiones, faltó generar algo más en los últimos metros. En ese sentido es lo mejorable. En el resto estuvimos estables, porque no encajamos”.

Minutos antes Jagoba Arrasete no se cortaba al reconocer que “merecimos la victoria”. El Numancia apretó sin recompensa, a lo que Lucas respondió: “No me gusta opinar sobre opiniones. Cada uno ve su partido y es respetable. Ellos tuvieron situaciones de gol, pero nosotros también. El resultado no me parece desequilibrado a los méritos de los equipos”.

Hace dos semanas a cinco de la cola y ahora inmersos en descenso. Es la Segunda División, que no permite ni un despiste y estar tres jornadas sin ganar tiene sus consecuencias. La experiencia es un grado y Lucas Alcaraz lanzaba un mensaje de calma a los que ya se ponen nerviosos al mirar la tabla. Queda mucha tela por cortar y el Almería está en disposición de salvarse: “Independientemente de la posición del equipo, hay muchos equipos a tres puntos. No podemos relajarnos y pensar que va a ser fácil, ni ponernos nerviosos ahora. La situación se maneja con mucha tranquilidad”.