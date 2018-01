Almería 0 Numancia 0

En el fútbol las victorias y los goles no se merecen, simplemente se consiguen. Buena muestra de ello fue el duelo de ayer en el Mediterráneo en el que El Almería salvó un punto sin haber hecho un solo disparo entre los tres palos de la meta del Numancia. Fue un querer y no poder. En la formación inicial almeriense la duda entre Gaspar y Fran se resolvió a favor del primero. La sorpresa fue ver a Hicham en el once inicial, en la posición de ariete en detrimento de Caballero e incluso de Soleri.

A lo largo de los primeros cuarenta y cinco minutos la nula aportación del ariete, que incluso dio una asistencia de gol a Pere Milla, provocó el enfado de la grada. Almería y Numancia jugaron a cosas distintas. El cuadro local, con dos lineas de cuatro muy juntas, consiguió anular el juego combinativo del Numancia en del que Íñigo y Nieto fueron los faros, pese a los problemas que el segundo creó con sus apariciones en la zona entre la medular y la defensa, libre de marca.

Ninguno de los dos equipos fue capaz de crear peligro en sus ataques estáticos y sólo en las contras y en las acciones a balón parado sufrieron las defensas, pero sin que, a lo largo del primer periodo, ni uno ni otro fueran capaces de realizar ni un sólo remate que llevara la dirección de adecuada. Las acciones más peligrosas por parte local en el primer periodo fueron dos remates de cabeza de Mandi y Joaquín en lanzamientos desde la esquina y dos disparos desde fuera del área de Nieto y Pere Milla por el bando visitante. Con acoso del Numancia al área local se llega al intermedio.

Estreno de Soleri reaccionó bien en el descanso el técnico granadino dando entrada al italiano Soleri en la posición del desaparecido Hicham.

La presencia del ariete italiano propició mejores salidas de balón de la segunda linea y exigió a los defensores rivales. Intervino con asiduidad y buscó bien los espacios.

De salida el Numancia es el que lleva la iniciativa y el partido se vuelve a disputar en el campo del Almería.

Son los momentos más lúcidos de los visitantes que entonces se toparon con René que primero cayó lesionado al recibir un cabezazo de Guillermo en una valiente salida y luego salvó un cabezazo a bocajarro de Pere Milla. El míster Lucas Alcaraz dio entrada a Javi Álamo dejando en el banquillo a Franz, entre las protestas de la grada en el Estadio de los Juegos Mediterráneos.

Pasado el primer cuarto el juego se nivela, pese a ello el 0-1 pudo llegar gracias a un gran disparo desde la frontal de Nieto que se estrelló en el larguero. A partir de ahí hubo intentos en el partido por parte de los dos equipos sin que ninguno de ellos fuera capaz de culminarlos con lanzamientos que pusieran en riesgo la virginidad de las metas contrarias.