Las Palmas sigue penando por sus fallos (3-0)

La UD Las Palmas cayó en el Wanda Metropolitano por el marcador de tres a cero. Los amarillos no supieron aprovechar el mal momento del Atlético de Madrid, y tres pérdidas de balón fueron suficientes para que los jugadores de Simeone consiguieran una victoria contundente. Este tipo de situaciones se han venido repitiendo durante toda la temporada y no fue una excepción en este partido. Al final fue evidente que pesaron más los deméritos de la UD Las Palmas, que los méritos de su rival. Si es cierto que en la primera parte el equipo, que repitió el mismo once que ante el Valencia, jugó de una manera ordenada, permitiendo pocas concesiones a su rival. Incluso los jugadores de Paco Jémez por momentos se sentían cómodos en el terreno de juego, y con alguna llegada peligrosa en las botas de Jairo y Hernán Toledo, este último se mostró con bastante movilidad durante todo el encuentro.

El empate a cero hacía presagiar que igual se podía puntuar ante el Atlètico de Madrid, si el equipo seguía manteniendo los mismos códigos de seriedad. Pero desgraciadamente Las Palmas sigue cometiendo fallos impropios para esta categoría, y le abrió la puerta a su rival para que definitivamente marcara tres goles en la portería de Chichizola.

Se han visto cosas para el optimismo, pero los jugadores tienen que evitar este tipo de fallos, porque si no las esperanzas para la salvación quedarán anuladas. Debutó Nacho Gil en la segunda parte, un jugador que por su calidad puede aportar cosas interesantes al proyecto.