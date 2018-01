Brisa Fenoy puede colocar su adaptación "Lo Malo" en el camino a Eurovisión

"Lo Malo" es una de olas canciones que dentro de Operación triunfo compiten por hacerse con la seklección para Eurovisión. l tema, que ha sido adaptado Brisa Fenoy. La modelo, compositora y cantante ha dicho de esta canción "Lo malo" ha despertado todo tipo de opiniones por su carácter actual, latino y urbano, con un mensaje que permite a las mujeres empoderarse de un género que habitualmente ha estado dominado por los hombres y las letras machistas".

Brisa comentaba esta mañana en el programa Hoy por Hoy campo de Gibraltar como había llegado hasta ella esta canción. "Me proponen desde Universal unos días antes que hiciese una adaptación al español que se ajustara a mí, cambiando la letra que quisiera, melodía... Fue así, de repente, y en 24 horas la tenía que tener lista. Me pareció una buena oportunidad porque como compositora quiero componer para más gente, me encanta componer. Antes que nada soy compositora, es lo que me resulta más fácil, el don que tengo. Es mi forma de transmitir lo que veo, mi realidad.

Esta misma noche sabremos si la cación adaptado por la algecireña Brisa Fenoy y que defenderán Aitana y Ana representará a España en el Festival de Eurovisión que este año se celebra en Lisboa.