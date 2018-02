Baltasar Ortiz y Santiago Escudero discrepan sobre el funcionamiento de las agrupaciones en L´Alacantí

Este domingo es la jornada de votación en el calendario de los Congresos Comarcales del PSPV-PSOE.

En el caso de la comarca de l´Alacantí, dos candidatos a la secretaría general: Baltasar Ortiz y Santiago Escudero que han protagonizado un debate en Hoy por Hoy Alicante.

Ambos candidatos son de Sant Joan d´Alacant y "tratan de huir de etiquetas". Coinciden en que debe existir una relación fluida con los partidos progresistas.

Baltasar Ortiz señala que no se puede permitir que el PP vuelva a gobernar y que hay que preparar buenas candidaturas. Se marca como objetivos consolidar gobiernos y recuperar aquellos que no tiene el PSPV. La comarca, insiste, debe ser un elemento de coordinación y no de confrontación.



Lo importante, dice Santiago Escudero, es vertebrar la comarca y "que la militancia tenga voz". A su juicio,las agrupaciones locales están inactivas y falta un mayor impulso y dinamización, por lo que propone secretarías comarcales de formación o dinamización. Al respecto Ortiz señala que "unas funcionan mejor y otras peor y que la cuestión es un planteamiento de trabajo en la comarca".

La "patata caliente" de la comarca, Alicante. Sobre la situación judicial del alcalde, Gabriel Echávarri, el candidato Baltasar Ortiz recuerda los estatutos y añade que "hay que respetar lo que diga la militancia".

Santiago Escudero defiende que si le abren juicio oral se debe cumplir con los estatutos y éstos dicen que "debe presentar la dimisión".

De cara a las elecciones de 2019, Escudero insiste en la necesidad de relaciones fluidas con los partidos progresistas para evitar bloqueos. Ortiz señala que desde la ejecutiva hay que colaborar para tener buenas relaciones con esos partidos.

A continuación pueden escuchar el debate íntegro con Carlos Arcaya en Hoy por Hoy Alicante.