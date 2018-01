Alicante se queda con “La Mariposa”

Que Alicante vaya a ser la sede definitiva para esta escultura monumental de 5.110 kilogramos hecha con aluminio y pintura epoxi, realizada por el artista Manolo Valdés (Valencia, 1942), que formó parte de la exposición de seis esculturas que se exhibió en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia y en la plaza Vêndome de Paris, no deja de ser una bonita metáfora.

La Mariposa ha sido adquirida por la Fundación Hortensia Herrero para su cesión y ubicación en Alicante. Esta misma fundación ha adquirido otras dos piezas para su instalación en Valencia y Castellón.

Pero volviendo a La Mariposa, que mejor ubicación para la escultura que una ciudad como Alicante, que no deja de ser la casa de una eterna primavera. Pero a la vez, no conviene olvidar la metamorfosis que experimentan las larvas hasta convertirse en mariposas. Y además, como afirma Javier Molins, no es malo vivir con mariposas en la cabeza; mucho mejor que tenerlas en el estómago.

Con Molins hemos hablado de esta escultura monumental y del perfecto diálogo -con La Explanada, el puerto y la luz- que se ha establecido en su ubicación provisional: en la confluencia entre el icónico paseo y la Rambla de Méndez Núñez. En este lugar permanecerá hasta el próximo 23 de marzo.

Manolo Valdés, artista valenciano / Cadena SER

Además, Javier Molins también nos ha hablado del autor -afincado en Nueva York desde hace 25 años- y de cómo encontró la inspiración en Central Park para realizar esta imagen en la que también encontramos referencias a la pintura de Matisse.

Esta es la conversación con el crítico y asesor Javier Molins.