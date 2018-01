La exención del IBI no es un privilegio, dice el arzobispo

El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes ha recibido ya la carta del equipo municipal de gobierno en la que se le comunica el inicio de los trámites para reclamar a la Iglesia el pago del IBI por aquellas propiedades no destinadas al culto. El arzobispo anunció que a lo largo de las próximas horas responderá a la misiva municipal y aseguró que: “no es la primera vez que se intenta por parte de algún ayuntamiento quizá con la misma marca política el intentar recabar el pago no solo a la iglesia si no a organizaciones no lucrativas que ofrecemos a la sociedad una aportación cultural y social importante; no es un privilegio sino que estamos sencillamente con una exención fiscal porque nosotros hacemos una aportación. Es una ayuda para poder ayudar”, concluyó Monseñor Sanz Montes.

El arzobispo no quiso adelantar el contenido de la respuesta que hará llegar ante el requerimiento municipal pero adelantó que volverán a los lugares comunes porque, dijo, “somos razonables, porque tenemos conciencia y lo demostraremos, de que no tenemos en ningún edificio ninguna actividad lucrativa como para tener que pagar un impuesto del que estamos exentos porque la legislación vigente así nos lo posibilita como Cáritas, Cruz Roja o tantas otras”.

Tras escuchar las declaraciones del arzobispo, el concejal de economía del ayuntamiento de Oviedo, Rubén Rosón ha señalado en la Cadena SER que serán prudentes a la hora de girar los recibos del IBI pero aseguraba que su concejalía tiene constancia de al menos tres inmuebles propiedad de la Iglesia en Oviedo, que no están dedicados al culto y que obtienen rendimientos: los inmuebles de las calles Magdalena y Fierro destinados a viviendas y comercio y la residencia episcopal que acoge como residentes a estudiantes que abonan las cuotas correspondientes.

El concejal reiteró que la reclamación se basa en la sentencia favorable al ayuntamiento madrileño de Getafe en su reclamación a la Iglesia del impuesto sobre construcciones y obras; considera Rosón que la supresión de las exenciones a ese impuesto que están prohibidas por las leyes europeas de la competencia, son aplicables al Impuesto de Bienes Inmuebles. En todo caso, el concejal espera poder mantener una reunión con los máximos responsables del arzobispado para analizar la situación.