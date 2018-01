Se va. Ha pagado su cláusula y en cuestión de horas -mañana podría ser presentado- será jugador del Manchester City. El Athletic ha publicado un comunicado en el que señala que "La Liga de Fútbol Profesional ha certificado a nuestra entidad que el jugador Aymeric Laporte ha cumplido los requisitos para la válida resolución unilateral del contrato de trabajo que le ligaba al Athletic Club. La citada certificación señala que el jugador ha manifestado su voluntad de extinguir y resolver unilateralmente la relación contractual que le unía desde la temporada 2009-2010 y que se ha depositado el importe de la indemnización establecida en el contrato".

Mensaje de despedida de laporte

Muchísimo en muy pocas líneas...

Quiero agradeceros todo lo que me habéis dado. Llegué siendo un adolescente y aquí me he formado como persona y como futbolista. Mi salida, ante un nuevo reto en mi carrera profesional, no quiero que sea un adiós, sino un hasta pronto. Aquí dejo un Club único, diferente y que jamás olvidaré. Por todo ello ESKERRIK ASKO!!!