Noche para seguir siendo virales

La comparsa Las irrepetibles ha conseguido ser la responsable de uno de los vídeos más compartidos en la fase de preliminares del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz, gracias a su pasodoble dedicado al caso de la manada. La chirigota Una corrida en tu cara también ha sido viral gracias al cuplé dedicado a Andrea Janeiro, que les ha valido un requerimiento de los abogados de la hija de Belén Esteban. Ambas coinciden en el primer cuarto de final, que se vivirá este lunes 29 de enero.

CORO ROCKOLA

El coro de los estudiantes ha logrado el pase a cuartos de final, aunque sin las mismas buenas sensaciones del año pasado, que le permitieron llegar a la final con La reina de la noche. Firma la música Rubén Cao, mientras que la letra corresponde a José Antonio Bayón y José Antonio Valdivia, este último recientemente fallecido. Se ubica en un bar estadounidense de los años 50. Mucho boogie, poco mensaje y menos espectacularidad de la pretendida. En su primer pase cantaron a agradecer su año pasado, y otra a los inútiles plenos del ayuntamiento. El popurrí incide en las polifonías de los años 50. El jurado de Radio Cádiz le dio un 4,09 y lo situó en el puesto 11.

CHIRIGOTA ¿DÓNDE METEMOS EL ELEFANTE EN EL PISO DE ESTUDIANTES?

Unos africanos con elefante incluido tratan de caber todos juntos en un piso de estudiantes con un sofá de almodovariana factura. Bonita y rítmica presentación, con toques muy gaditanos. "Kichi, no peatonalices más, que no podemos hacer la mudanza". Gran música de pasodoble y bien cantado. El primero sobre los gaditanos que viven fuera, como ellos, que estaban en África y comían gacela en adobo. La parte divertida del pasodoble está mejor resuelta que el mensaje serio. No ocurre lo mismo en el segundo pasodoble dedicado a las críticas que El Selu recibió por haber cantado en el mitin de Ciudadanos. Innecesaria gracia machista sobre Arrimadas para defender la libertad de los agrupaciones de cantar donde quieran. Buena tanda de cuplés, mejor el primero dedicado a las exageraciones animalistas. El estribillo, con licencia geográfica sobre el Amazonas, es coreado por el público a la segunda. Divertidos golpes en el popurrí, que dejan una buena sensación para ver esta agrupación, al menos, una vez más. El año pasado fueron Gora Ke ahi. El jurado de Radio Cádiz la puntuó con un 5,14 y la dejó en el puesto 13



COMPARSA LAS IRREPETIBLES

Estas mujeres de Alcalá de Guadaíra van de libros, de historias que no se pueden repetir. Cantan bien y generan una buena sensación en la presentación. Lo confirman en los pasodobles. El primero, un previsible piropo a Cádiz. El segundo, fue la primera letra al caso de la manada, que logró mucha repercusión al ser compartido por políticos como Íñigo Errejón o Adriana Lastra. Los cuplés y el popurrí bajaban algo el nivel. El jurado de Radio Cádiz la puntuó con un 4,42 y la situó en el puesto 16.

EL EQUIPO A MINÚSCULA

El esperado regreso de Morera comenzó con una transgresión: la proyección de una película simulando la cabecera de la famosa serie El Equipo A. En este caso, los mercenarios son excluidos de la sociedad desde que fueron expulsados por desafinar en un ensayo de La trinchera, de Martínez Ares. Ese grupo aún no se ha recuperado. La parodia se llena de personajes traumatizados por aquella expulsión. Está Trinchera, quien aún no ha superado esa salida porque lo dio todo para participar en aquella comparsa. "Hice la mili dos veces y vendí a mi abuela cuarenta cajas de polvorones", explica Trinchera, tras precisar que su abuela era diabética. "Me quedé sin comparsa y sin abuela". Y está también Gadita, un enamorado de Cádiz, tanto que considera el segundo puente el extranjero o le duele ver El Despojado, o considera que aparcar en Cádiz debe ser vendido por los touroperadores. Dejaron buenas sensaciones. El jurado de Radio Cádiz le dio un 5,41 y lo situó en tercera posición.

CHIRIGOTA LOS QUE VIENEN DE VUELTA

Esta chirigota de Cádiz emula a un grupo de rocieros algo perdido en su regreso de la aldea. Buenos pasodobles en preliminares, especialmente, el segundo dedicado a Diario de Cádiz en su 150 aniversario. Parece un piropo, pero un sorprendente y efectivo final critican el reciente cierre de la imprenta gaditana. Los cuplés incidían en el carácter gaditano de estos veteranos, que dejaron muy buen sabor de boca. El jurado de Radio Cádiz les dio un 4,38 y la situó en el puesto 20.

DESCANSO

COMPARSA PUEBLO LLANO

El estreno de la comparsa de Tocina en el Falla se ha saldado con pase a cuartos. Fuerza en las voces, ímpetu en las intenciones. Las formas de los pasodobles recuerdan mucho a los Carapapa. Sellan dos buenas letras nostálgicas, la primera un bonito homenaje al Carnaval de Cádiz que ellos escuchaban desde Sevilla hace años con dificultades (interferencias de Radio Cádiz incluidas). La segunda, un homenaje al esfuerzo de los padres por los hijos. Lamentable y desfasado cuplé sobre Bibiana Fernández y otro facilón a los ojos de Junqueras. El popurrí incide en sus llamamientos al poder del pueblo llano. El jurado de Radio Cádiz la puntuó con un 3,58 y la situó en el puesto 27.

CHIRIGOTA UNA CORRIDA EN TU CARA

Chirigota de Sevilla, que se ha hecho involuntariamente popular por un cuplé a Andrea Janeiro, que ha dado la vuelta a España. Esta corrida taurina está llena de detalles. Pasodobles con arranque de Orobroy de David Peña Dorantes. Letras cortitas. La primera, al rey emérito, que tan buenos recuerdos les debe dar a esta agrupación. La segunda, muy gore, contra Puigdemont y Cataluña. Los cuplés al ritmo de Toda, toda de Jesulín de Ubrique. El popurrí muy efectista recorre los diferentes personajes toreros de esta corrida. Consigue algunos puntos, aunque a base de gracias algo zafias. Bien cantado y buena selección musical. El público les despide con gritos de torero, torero. El jurado de Radio Cádiz la puntuó con un 4,85 y la situó en el puesto 16.

COMPARSA EL RINCÓN DEL DUENDE

La comparsa de Nene Cheza dejó buenas sensaciones. Fue la primera agrupación de corte gitano en aparecer en preliminares. Primer pasodoble para reivindicar el espíritu libre de las preliminares. "El que no entienda esto, que no venga". El segundo era una crítica al machismo en el carnaval. Empieza con ataques y críticas contra las mujeres para luego cambiar el mensaje. Primer cuplé sobre la transexualidad infantil sin mucha gracias. El segundo, remata con la independencia de Cataluña con similar fortuna. Buen grupo de voces, que se luce en el popurrí. El jurado de Radio Cádiz la puntuó con un 5,17 y la dejó en el puesto 13.



CHIRIGOTA LOS QUITAPUPAS

La chirigota del Sheriff sigue alejada de sus mejores años. Aquí van de curanderos con cuernos de cabra payoya. Cantaron en sus pasodobles un piropo a Cádiz y un homenaje a su padre. En los cuplés, con choque de cuernos, sobre madre de deportistas y sobre balones gástricos. El estribillo, con el grito de cerveza, cerveza, cerveza, fue uno de los más coreados. El jurado de Radio Cádiz le dio un 5,25 y la situó en el puesto 11.