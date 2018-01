Cuartos para no decir ni pío

La segunda cita con los cuartos de final, prevista para este martes 30 de enero, del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz se presenta con los grandes atractivos de volver a ver a Los prisioneros, la comparsa de Subiela, el Chapa y el Noly; Los ángeles de la guarda, de Los Carapapa; y Los brujos titis, de Manolo Santander. Este será el orden:

CORO LOS NOSTÁLGICOS DE LA TRANSICIÓN

El coro de Valdés practica la nostalgia televisiva con un coro en el que salen los grandes dibujos animados y series de la niñez de muchos treintañeros y cuarentoness: Pipi Calzaslargas, Sherlock Holmes, Heidi, Lucky Luke, Willy Fogg... dibujitos de toda la vida cobran vida gracias a estos coristas. La música del tango, del Lacio, es una delicia, algo lenta, para saborearla. Dedicaron sus primeras letras a ellos mismos y a Cataluña, en un tono de humor. Lo mejor de los cuplés es el estribillo, una gran pulla contra los estilos de otros coros. El popurrí aprovecha las melodías de muchas reconocidas series. El jurado de Radio Cádiz le puntuó con un 4,82 y lo situó en la octava posición.

COMPARSA LOS ÁNGELES DE LA GUARDA

Cambio de estilo de los hermanos Carapapa, que presentan una comparsa distinta, sin estridencias, cantada con fuerza, pero sin gritos. Bonita presentación que marca la línea de esta nueva etapa. El primer pasodoble de preliminares incidió en la idea. Los Carapapa han vuelto a su barrio, a su santuario, a la Viña. El segundo fue una historia de amor. No hay agudos que chirríen, todo el pasodoble se hace con gran delicadeza, aunque, en ese intento de simplificarse, los Carapapa han reducido algo su capacidad de producir el pellizco necesario. Cuplés por encima de la media y un bonito estribillo donde las voces tiran hacia arriba. El popurrí sigue la tendencia de la serenidad. Buen grupo. El jurado de Radio Cádiz la puntuó con un 6,55, lo que situaba a esta comparsa en el puesto séptimo.

CHIRIGOTA LOS CRAZY DE LOS 40

La chirigota de Alvarado se apunta al gimnasio para recuperar la forma. La mujer les ha dejado y ahora no saben cómo van a ligar si sólo les dicen guapo las amigas de su madre. En los pasodobles se encerraron en temas carnavalescos. El primero, una confesión del autor. Se enfadó el año pasado por no tener mejores resultados, pero al final reconoce que no sabía darle a Cádiz lo que estaba pidiendo. El segundo, una defensa del Selu. Los cuplés hablaron sobre las parejas, redes sociales y los cuernos. El popurrí, en cambio, se presentaba muy bien hilado, cargado de momentos divertidos y muy entretenido. El jurado le dio un 4,64 de nota, lo que la situó en el puesto 18.

CUARTETO LOS DE LA GRAN PUÑETA

El cuarteto de Aguilera y Piulestán desarrolló en preliminares una irregular actuación. Representan a un médico recién llegado al pueblo de La Gran Puñeta, que se encuentra con unos estrambóticos vecinos. Es un pueblo perdido y con pocos habitantes. "Aquí a Podemos se le llama Puedo". Los vecinos son tres: el alcalde, el vecino que arrastra tractores y un cantante que canta tan mal que fue a la prueba de la chirigota de Burgos y no lo cogieron. Van apareciendo, gracias a los cambios de disfraces, más habitantes: el cura, el policía, un mudo... Su singular manera de entender el cuarteto funciona por momentos, aunque sin brillar. Tiene algunos golpes que hacen reír al personal y muchas autorreferencias para sus incondicionales. En los cuplés cantaron al ojo de Junqueras y sacaron a Quique Miranda para rematar una letra sobre su momento como Rey Melchor. El tema libre decae el nivel de risas y eso que el público estaba entregado. Remate cantado insinuando que pensaron en no presentarse pero que este "cuarteto es del pueblo". El jurado de Radio Cádiz le dio un 2,98 de nota, lo que lo situó en quinta plaza.

COMPARSA LOS PRISIONEROS

Una jaula encierra a unos pájaros que sueñan con una libertad nunca disfrutada. Estas aves pían de grandísima categoría. El grupo con Subiela, Carli Brihuega, Taleguilla, Jesús Silva... vuelve con un derroche de arte y de voces. La presentación va tan rápido que no da tiempo a saborearla. El Chapa se marcó dos grandes letras de pasodobles con similar estructura. En el primero, compara las cosas que no tiene y sí tiene Cádiz, lo que tiene más y lo que tiene menos, para, al final, confesar el amor que le mantiene prisionero a la ciudad. El segundo es un bello alegato universalista en contra de las banderas, en contra de la prisión y la patria. El maravilloso estribillo fue aclamado. Estos prisioneros, que permanecen enjaulados toda la actuación, apuntaron también alto en el popurrí. El jurado de Radio Cádiz les dio un 7.09 de nota, lo que dejó a la comparsa en cuarta posición.

DESCANSO

CHIRIGOTA AAVV GRUÑÓN ARENILLAS

Buena chirigota, que presenta a un conjunto de vecinos, que se enfada por todo.. Bien, el tipo y las letras de los pasodobles. Los cuplés estuvieron por encima de la media de la fase preliminar del concurso. El popurrí está cargado también de buenos momentos. El jurado le dio un 5,77, lo que situó a la chirigota en la posición nueve.

COMPARSA LAS GUERRILLERAS

Segunda vez que este grupo se presenta al concurso de adultos y con respecto al año pasado mejora en interpretación, música y letra. Mantienen el tipo reivindicativo en todo el repertorio. El primer pasodoble fue una reivindicación del autor a sí mismo por haber elegido mantenerse con este grupo, y no con uno de hombres, como le decían sus amigos. La segunda letra, un homenaje al Noly. El popurrí presentaba unas cuartetos de gran calidad. El jurado de Radio Cádiz la puntuó con un 5,04, lo que las dejó en el puesto 15.

CHIRIGOTA LOS BRUJOS TITIS

Los brujos titis tienen una humeante caldera, donde mantienen su esencia de gaditanismo chirigotero. Media presentación con la música de la comparsa El Brujo, de Martínez Ares, restaba algo de frescura y personalidad a una agrupación que aspira a lo máximo. Bonita música del pasodoble, sobre todo, en la primera parte. Las letras fueron una reivindicación del gadtiano y un bello homenaje al pasodoble 'Me han dicho que el amarillo', que el público repite 20 años después de haberlo creado. En Los cuplés, con su parte hablada y al grano en la música, sobre la cabalgata y las seires de televisión. El jurado de Radio Cádiz la puntuó con un 6,02, lo que la situó en el puesto 11.



COMPARSA LOS DESVELAOS

"Gaditanos, a despertarse", cantan en una buena presentación de esta comparsa de Fran Quintana. Frescas voces, perfecta vocalización. Bien llevado el tipo que invita a no quedarse dormidos. Primer pasodoble a cómo cantan los gaditanos. Muy buena letra la del segundo pasodoble a los "ofendiditos" del carnaval. Correctos cuplés y bonito estribillo. "Cádiz no te deja dormir porque te pone los ojos como platos". Muy correcta la interpretación vocal desde la sencillez y la afinación. El jurado la puntuó con un 6,46 y eso la dejó en el puesto ocho.