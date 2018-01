Una buena faena chirigotera

Así ha sido la primera noche de cuartos de final del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz

Escucha el sonido de la noche con Solera 1847



CORO ROCKOLA

Años 50, en un grupo que no suena con el estusiasmo del año pasado con La reina de la noche. Letra reivindicativa en el primer tango sobre el machismo y el acoso laboral. La segunda, de tema más local, una ácida crítica contra el obispado de Cádiz por actuar contra los intereses de los más humildes, con el caso del bar que tuvo que cerrar en la plaza Fragela. Cuplés para Andreíta Janeiro (con un dato desactualizado por el tema de los autobuses lanzadera) y para las procesiones gaditanas. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 5,23

CHIRIGOTA ¿DÓNDE METO EL ELEFANTE EN EL PISO DE ESTUDIANTES?

El piso de estudiantes se sigue presentando al ritmo de tanguillo. Primer pasodoble al concurso. Una letra en la que se reivindica a la propia agrupación en medio de un concurso que se ha convertido en industria. "Yo, harto de ensayar, no pinto nada". Segunda letra, en defensa del reino animal, contra los que llaman manada a los agresores denunciados en los SanFermines. Cuplé a la coincidencia de varias agrupaciones de negros en el concurso. Segundo cuplé a su propia actuación y su relación con los periodistas, con remate sobre Mirian Peralta, que prefiere al elefante antes que ellos. El estribillo incide en el error geográfico de hablar del Amazonas, que está en América, cuando ellos van de africanos. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 4,06

COMPARSA LAS IRREPETIBLES

Esta comparsa de Alcalá de Guadaíra se presenta bien cantada. Pasodobles sobre los refranes que marcan nuestra vida. Algo enrevesada. El final chillado rechina en una correcta interpretación de una bonita música, aunque algo triste. El segundo, al concurso "sólo para sevillanos". Letra algo caducada porque el certamen ya ha sido suspendido por la Diputación de Sevilla. Gran bajonazo en los cuplés, de letra e interpretación, con algún notable fallo en la letra. Sobre los tipos del concurso y sobre su novio catalán independentista. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 2,97

CUARTETO EL EQUIPO A MINÚSCULA

El cuarteto de Morera vive un delicado momento cuando nada más comenzar la parodia alguien del público les revienta una de sus gracias. Pero la experiencia de Morera les saca del apuro. No se sabe si por este motivo, a partir de ahí la interpretación se llena de imprecisiones. Con todo, la conversación entre los diferentes personajes se hace amena comentando los temas de actualidad de Cádiz: carné de gatos, carril bici, el nombre del Estadio... Los cuplés no brillan, pero el cuarteto se hace grande en el tema libre, con numerosos golpes, como el de la cola de las entradas de semifinales o la conversación con el guiri de Puerto Real. Los disparos finales al Trinchera y su casi muerte bordan un enorme pase. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 7,15

CHIRIGOTA LOS QUE VIENEN DE VUELTA

Estos rocieros arrepentidos se presentan en el Falla por segunda vez. Los ecos del camino les hace cantar algo peor que en preliminares. Primer pasodoble contra el Rocío, contra la juerga en la que se ha convertido esta romería, que comparan con la falta de civismo en el carnaval. Algo obvia, la letra. La segunda es un emotivo homenaje sorpresa a Carapapa padre. Lástima que el final del pasodoble no se termine de entender por fallos en la interpretación. Los cuplés, sobre Cataluña y una muñeca hinchable, se resienten nuevamente de problemas en la letra. Son esencia del carnaval, pero da la impresión de que podían haberlo hecho mucho mejor. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 3,55

COMPARSA PUEBLO LLANO

La comparsa de Tocina muestra un gran nivel vocal, para defender su pase a cuartos. Primer pasodoble, un homenaje muy bonito a Antonio Martín. Segundo pasodoble, contra las palabras de Celia Villalobos sobre los pensionistas. Muy aplaudida. Cuplés a su pase a cuartos con menciones a la gordura y bellotas de Barbate. Muy malos. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 3,11.

CHIRIGOTA UNA CORRIDA EN TU CARA

La chirigota de Sevilla sabe aprovechar todas las polémicas que le han rodeado en preliminares. El primer pasodoble a su propio y polémico nombre, que no se atrevían a decírselo a su suegro. Hacen varias gracias para un remate sobre "lo calentito" de su denominación. El segundo pasodoble, de gran arranque, sobre el animalismo que ha criticado su agrupación protaurina. Se torna en una letra contra los ofendidos del Carnaval. Cuando alguien tiene que justificarse, es porque por sí mismo no ha logrado explicarse. En los cuplés se crecen. Maravilloso primer cuplé sobre la polémica que ha generado su letra de preliminares, que originó un requerimiento de los abogados de Andrea Janeiro. Cuplé lleno de ironía que provoca que el Falla se venga abajo. Lástima que el segundo cuplé, dedicado al Bizcocho, no tenga el mismo impacto. Deberían haber cambiado el orden. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 6,09

COMPARSA EL RINCÓN DEL DUENDE

Un tipo gitano sin obviedades ni tópicos ni clichés manidos. Primer pasodoble, algo enrevesado en su música, es una letra de defensa a Cádiz frente a los tópicos para terminar defendiendo la nación de Cádiz. Segundo pasodoble, a un hombre celoso, una historia de amor un poco liosa, que termina siendo una letra a su nieta. Esto ya se ha cantado de forma parecida. Cuplés a las películas subidas de tono y a un largo paseo por Cádiz para pedir matrimonio.. Maravilloso estribillo, con la segunda voz brillando, que cierrra un buen pase, pero quizá insuficiente. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 4,81

CHIRIGOTA LOS QUITAPUPAS

Estos curanderos con cabeza de cabra se presentan en el Falla con la ilusión de conquistar el teatro. Primer pasodoble a la "fiebre del carnaval", aquellos que sufren tanto que han dejado de disfrutar de la fiesta. Ellos les recomiendan que deje de escuchar. Segunda letra a la okupación de una casa. En el colmo del metacarnaval, en el primer cuplé, canta el dueño de la casa que fue okupada en el pasodoble. Una manera de destrozar la intención de su primer pasodoble. Segundo cuplé para los pasodobles que se cantan en bodas y comuniones. Toquetazo del Sheriff a los que le revientan el mítico 'Loquito por verte a mi vera' de Los valientes. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 5,28