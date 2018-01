El PP lamenta que se utilicen las comisiones de investigación como arma política

La concejal popular del Ayuntamiento de Cartagena , Esperanza Nieto ha criticado que "la comisión de La Mar de Músicas es otra maniobra de desgaste político orquestada por el resto de grupos políticos del Ayuntamiento contra el Partido Popular, y en concreto, de los partidos del Gobierno" y ha añadido que "tras dos años se ha visto que no hay nada de nada sobre la gestión del PP, en esta comisión ni en ninguna de las otras.

Recuerda que "la comisión de la Mar de Músicas se creó en julio de 2016 impulsada por MC y PSOE para tapar las denuncias del PP sobre la cierta relación del programador musical contratado por el Gobierno, Toni Peña, y la empresa a la que el Ayuntamiento encargó la gestión de los mercadillos de los festivales de Folk y La Mar de Músicas en 2016".

NIeto afirma que "a ningún grupo le interesa esta comisión y si se mantiene abierta es para no reconocer lo que el PP ya dijo: que el Gobierno de López y Castejón crearon la comisión porque se sintieron acorralados ante su relación con el promotor musical Toni Peña y en lugar de dar explicaciones, propusieron investigar cinco años”.

Ante estas declaraciones del PP, Manuel Padín, como presidente de la misma , ha querido recordar que “los concejales del Partido Popular votaron a favor de la constitución de esta Comisión de Investigación, y les aconseja que no se pongan nerviosos, porque si no han hecho nada de lo que tengan que arrepentirse, no se dictaminará nada en su contra".

“De ningún modo vamos a permitir que se usen las comisiones de investigación como arma política, no al menos la que presidimos”, ha asegurado Padín que ha desmentido lo afirmado por el Partido Popular, “les puedo asegurar que Cs está analizando toda la documentación disponible en esta comisión y tomando buena nota”.

Por último, el portavoz de Cs ha asegurado que “si en algún momento creemos que esta comisión no va a ningún sitio, no haremos perder el tiempo a los concejales de esta Corporación y propondremos sin más demora su finalización y conclusión”.