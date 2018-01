Desarticulada una banda internacional a la que se ocupan cuatro kilos de heroína

La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado en una operación conjunta en Burgos una banda de origen búlgaro dedicada al tráfico de droga y han aprehendido cuatro kilos de heroína de elevada pureza, que es cinco veces más de lo que se aprehendió en Castilla y León en todo el año pasado. El subdelegado en Burgos, Roberto Saiz, ha explicado que en esta operación, que es la más importante contra la heroína de los últimos diez años en Castilla y León, se han detenido diez personas, siete hombres y tres mujeres, de las que cinco se encuentran ya en prisión.

El Comisario de Policía Nacional, Jesús Nogal, ha asegurado que, aunque no se han intervenido armas, la banda se considera peligrosa y operaba con muchas precauciones para evitar la detención de sus miembros. La operación, con el nombre “Pan, vino y turca”, se inició a primeros de noviembre con la detención de una mujer, que ya había sido investigada en 2014 por tráfico de drogas, a la que se ocupó medio kilo de heroína.

Días más tarde, los agentes interceptaron a un transportista y otros dos miembros de la banda, a los que detienen al encontrarles en posesión de un kilo de heroína. A raíz de esa actuación, se realizaron simultáneamente dos registros, uno en el domicilio del cabecilla de la banda y su pareja, en Hontoria de la Cantera (Burgos), a los que detienen al encontrar en la vivienda medio kilo de heroína; y otro en un hotel donde se alojaba el transportista, donde encontraron otros dos kilos de la misma droga. Las últimas detenciones han sido las de tres personas de la misma banda que actuaban como traductores y transportistas y una traductora que asistía a la Policía Nacional en los interrogatorios, ya que la mayoría de los 8 búlgaros de la banda no hablaban apenas español.

Al parecer, la traductora, que había sido contratada a través de una empresa, no traducía fielmente en los interrogatorios y aprovechaba para facilitar información a los detenidos cuando la operación aún no estaba cerrada.

La droga incautada está pendiente del análisis definitivo, aunque el subdelegado del Gobierno ha apuntado que “parece de gran pureza” y hubiera supuesto en el mercado más de 40.000 dosis, que se podrían multiplicar por dos o por tres una vez cortada la droga con otras sustancias. La investigación continúa en este momento para intentar precisar tanto el origen de la heroína como sus lugares de destino, ya que en Burgos no hay demanda para tanta cantidad. No obstante, el Comisario Nogal ha apuntado que están detectando en España un repunte del consumo de heroína, aunque en la mayoría de los casos ya no se consume inyectada sino inhalada o fumada.

En cuanto a los 9 búlgaros y la española detenidos, con edades comprendidas entre los 40 y los 70 años, a los miembros de la banda se les imputan delitos de tráfico de drogas y asociación ilícita y a la traductora un delito de revelación de secretos.