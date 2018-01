Urbanismo y Junta no se entienden para sacar la incineración del casco urbano

El presidente de la Gerencia de Urbanismo, Pedro García, ha explicado que hasta que no analicen el informe de evaluación de impacto en salud de la Junta de Andalucía, preceptivo sobre la innovación para suspender la actividad de incineración en el casco urbano, no irá al Consejo Rector.

Y es que el informe de Salud, según García, ha sido enviado "en el último minuto" y sin determinar, de nuevo, nada concreto. Sin conclusión. Y este documento vuelve a solicitar información a la Gerencia sobre la situación jurídica en la que quedarían las empresas afectadas por este cambio. Para García, "hay temas que aclarar y también vamos a tener reuniones con la Junta de Andalucía para que nos expliquen, aunque la idea inicial es que en casco urbano de Córdoba no se quemen residuos peligrosos".

Y es que el informe de la Consejería de Salud, que llegó a manos de Urbanismo el pasado viernes, señala que la presente innovación no modifica la normativa urbanística existente porque "toda la normativa actual recoge la actividad de incinerar residuos tanto peligrosos como no peligroso dentro del grupo más restrictivo debido a su potencial contaminador, por lo que no se identifica ninguna situación en la que la innovación pueda generar un cambio sobre lo que ya está regulado en el PGOU de Córdoba", dice el documento al que ha tenido acceso Radio Córdoba.

Sin embargo, a pesar de esta afirmación, el documento de la Junta dice no llegar a conclusiones por la falta de información facilitada por la Gerencia con respecto al apartado "impactos sobre el medio físico, económico y social". Y señala directamente a la falta de información sobre las consecuencas jurídicas para las empresas que se están ubicando en el extrarradio, las que operan en el casco urbano pero sin valorizar residuos o las que han cesado o no se han iniciado por no poder valorizar. Refiriéndose a datos como el impacto "al empleo y al desarrollo económico".

De la cementera Cosmos, principal perjudicada en sus planes de valorización, llegan la mayoría de alegaciones en contra de la innovación, frente a los numerosos colectivos sociales que están a favor de la Gerencia de Urbanismo también han presentado alegaciones a favor, tal y como recoge el documento de Salud.