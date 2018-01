Comienzan los fichajes para pelear por la salvación

El Córdoba ya ha comenzado su plan renove invernal con las primeras incorporaciones. Tras confirmarse el regreso de Alberto Quiles tras su cesión en el UCAM Murcia, el club ya ha presentado a Juanjo Narváez. El media punta llega cedido hasta el final de temporada por el Real Betis y podría ser ya titular en el partido del domingo ante el filial del Barcelona. “El interés del Córdoba fue desde el principio, en junio, pero no se pudo cerrar porque fui parte de la primera plantilla del Betis. Todas las personas del club han mantenido interés y estoy muy contento de estar aquí, fue un motivo más para venir”, comentó el jugador colombiano.

No será el último en llegar. Eneko Jáuregui y Jesús Valentín serán los siguientes.

El primero es delantero llega cedido por el Cádiz, que a su vez había logrado la cesión por parte de la Real Sociedad. El segundo es un central del Zaragoza cuya llegada a El Arcángel está cerrada desde hace días.

El director deportivo del Córdoba, Luis Oliver aseguró que “todo está abierto, hasta el 31 vamos a estar trabajando y van a venir jugadores. El tema es muy difícil, porque cogimos el club como lo cogimos. El Córdoba va en serio. Narváez ha sido el primero a este nivel pero vendrán más. No hay número porque estamos barajando muchos. Lo que pasa es que hasta que no se firman no sabemos quién va a venir. Vamos a ir jugador por jugador evaluando además de su capacidad técnica que tienen que venir con un grado de compromiso al 200%”, concluyó Oliver, quien se mostró convencido de salvar al equipo.

Por otra parte, Sasa Markovic se convirtió en la quinta salida del club este mercado invernal, tras llevar a un acuerdo para rescindir su contrato.