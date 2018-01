Recta final por la salvación

Se acabaron las vacaciones para la plantilla del Santiago Futsal. En pleno parón en la Primera División por la celebración de la Eurocopa de Eslovenia, la plantilla blnaca ha disfrutado de una semana de descanso y toca pensar en lo que queda, en el desafío de las jornadas que restan para salvar la categoría con diez finales por delante.

Con el inicio de una nueva semana, la primera plantilla del Santiago Futsal se ha dado cita esta mañana en el Fontes do Sar para retomar el trabajo físico tras una semana de descanso. Aunque la competición liguera no se reanudará hasta el 16 de Febrero, fecha en la que se iniciará la 21ª jornada de la LNFS, el equipo que dirige Santi Valladares ha vuelto al trabajo para preparar minuciosamente el encuentro de cuartos de final de la Copa de Galicia; segundo objetivo, después de la permanencia, del club santiagués en la temporada 17-18. La eliminatoria del prestigioso trofeo autonómico, del que el Santiago Futsal es máximo campeón con ocho títulos en sus vitrinas, se disputará el sábado 10 de Febrero a las 18.30h en O Barco de Valdeaorras ante Pizarras 3 Cuñados FS. Parrulo Ferrol FS y O Esteo FS ya esperan en las semifinales del trofeo al vencedor del Santiago Futsal vs Pizarras 3 Cuñados y Noia FS vs Burela Pescados Rubén FS. Los encuentros se decidirán a sorteo.

Habrá que esperar hasta la siguiente semana, tercera del mes de Febrero, para que el conjunto blanco retome los partido de la competición doméstica. Lo hará como visitante, en la pista de Catgas Santa Coloma, el viernes 16 de Febrero a las 21.15h. No será hasta el viernes 23 de Febrero cuando el equipo de Santiago vuelva a su feudo del Fontes do Sar para recibir a Naturpellet Segovia (20.45h).

El club sigue adelante con su campaña de abonos para el último tercio del campeonato, para el que ha reducido los precios a la mitad. Todos los interesados en abonarse al club en este tramo final pueden hacerlo de lunes a viernes en horario de 10h a 14h en las oficinas del club.