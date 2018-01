Fuentes confirma los planes de Fomento sobre el AVE a Almería y que la Segunda Circunvalación estará a final de año

El subdelegado del Gobierno en Granada, Francisco Fuentes, ha confirmado, en entrevista mensual en Radio Granada, que Motril tendrá un nuevo Centro de Acogida Temporal de Inmigrantes. Se instalará en la sede del antiguo EVA 9, un recinto militar en desuso, para ubicar allí a los inmigrantes que lleguen en patera cuando el Centro del Puerto de Motril esté colapsado.

Se trata de una medida de emergencia para que los inmigrantes no sean puestos en libertad a las 72 horas de ser interceptados, como establece la Ley. El Gobierno de España ya lo ha anunciado al Ayuntamiento de Motril, según ha explicado el Subdelegado del Gobierno Francisco Fuentes.

Francisco Fuentes ha confirmado la noticia que adelantó la pasada semana esta redacción: Fomento estudia modificar el actual proyecto de alta velocidad entre Granada, Guadix y Almería para que los trenes circulen por el actual trazado, con una rebaja de ejecución de obra y también una rebaja de presupuesto que condena y sepulta la idea de alta velocidad.

El proyecto de modificación ya está en marcha. La modificación de este proyecto evita la intervención en accidentes geográficos como los desniveles de Gérgal y la eliminación de curvas pronunciadas, cambios que sí contiene el proyecto original del AVE.

Sobre el AVE de Granada, el Gobierno central sigue sin poner fecha al inicio de la explotación comercial. El subdelegado del Gobierno reconoce que no está en disposición de avanzar ninguna fecha concreta porque la comprobación de la seguridad en el trazado ferroviario no se puede improvisar y hasta que la Agencia Estatal de Seguridad no de el visto bueno no comenzarán a circular los trenes entre Antequera y Granada.

Escucha la entrevista al subdelegado en "Hoy por Hoy Granada":

Además, la viabilidad del estudio informativo sobre la vuelta del tren a su paso por el norte provincial, el trazado Guadix-Baza-Almanzora-Lorca, dice el subdelegado que dependerá de la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. Si no hay cuentas públicas, ese estudio no podrá realizarse a corto plazo.

Y sobre la segunda circunvalación, el Subdelegado del Gobierno ha avanzado que las obras en los tres tramos pendientes avanzan a buen ritmo.

El subdelegado del Gobierno apuntala el reciente anuncio del Ejecutivo sobre la línea 400 del norte provincial, que no contempla la construcción a corto plazo del eje eléctrico Caparacena-Baza-Vera, al no incluirla en los planes energéticos inmediatos para las comarcas orientales de Andalucía.

Francisco Fuentes insiste en responsabilizar a la Junta de Andalucía de no cumplir los compromisos adquiridos hace ocho meses con el ministro Álvaro Nadal y aleja las posibilidades de ejecución de esta "autopista eléctrica" de evacuación tan esperada en las comarcas de Baza y Huéscar.