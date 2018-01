0-0. Al Ibiza le falla la punteria ante el Binissalem

La Unión Deportiva Ibiza vio truncada su buena racha de las últimas semanaqs con un empate inesperado en Can Misses ante el Binissalem. Una igualada que deja a los ibicencos sin el liderato en solitarion que ahora comparten con el Mallorca B. Fue un encuentro en el que los locales salieron con poca agresividad y apenas crearon ocasiones de gol en los primeros 45 minutos, Mucho dominio de balón ante un rival agazapado atrás pero que no pasó demasiados agonios. En la segunda parte se vio a un Ibiza más vertical y llegaron las oportunidades claras. Cirio primero y Adrián Ramos que reapareció tras su lesión estrellaron dos balones en la madera. El portero del Binissalem fue clave también para desbaratar varias acciones de peligro. El marcador no se movió y volaron dos puntos más de Can Misses.

Toni Amor: "Me voy con la sensación de que hemos perdido".

El entrenador de la Unión Deportiva Ibiza, Toni Amor, valoró el empate recalcando que "tenemos que aprender de este partido, yo soy el máximo responsable porque a lo mejor no he sabido transmitir lo que hacía falta para este enucentro". Destacó que "ha sido un partido como mucho dominio nuestro, pero nos ha faltado claridad y profundidad en los últimos metros. Recalcó que "hemos generado bastantes ocasiones como para haber ganado el partido tranquilamente, pero no basta con eso". Reconoció que "no hemos empezado el encuentro como deberíamos haberlo hecho, nos ha faltado ritmo al principio, aunque hemos tenido muchas ocasiones, los palos, el portero rival, pero esto es el fútbol. Es un punto más pero me voy con muy mal sabor de boca, mi sensación es como si hubiéramos perdido el partido".

Amor también aseguró que "nos falta gol, en los últimos partidos, sobre todo fuera de casa hemos ganado 0-1, sabíamos que esto nos podía pasar, tenemoos dificultader para hacer gol, pero esto es el fútbol, lo que tenemos que hacer es mejorar las cosas que hemos hecho mal".