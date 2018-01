"La situación de un país no cambia por un oro de la selección"

Un masivo recibimiento en Barajas dio la bienvenida a la campeona de Europa de balonmano a suelo español. Los Hispanos de Oro volvieron a meterse por unas horas en el corazón del aficionado al deporte nacional, pero, ¿hasta cuándo? Los protagonistas vuelven a pedir el retorno adecuado para que este éxito no caiga, como en anteriores citas, en saco roto.

Iosu Goñi es uno de los internacionales que años atrás tuvo que hacer las maletas debido a la crisis económica y la consiguiente pérdida de potencial de la liga española. El jugador del Pays D´Áix HB francés no espera grandes cambios. "Ahora mismo en España la situación no es la adecuada para que todo el mundo juegue en su país y no cambia con un oro de la selección. Va a ayudar, pero la situación es complicada en comparación con Francia o Alemania y cada jugador tiene que buscarse las castañas fuera", manifestó en "León Deportivo" el lateral navarro, uno de los siete componentes del ya histórico combinado nacional que comparten pasado en el Abanca Ademar.

Además de Goñi, el seleccionador Jordi Ribera, los jugadores Raúl Entrerríos, Julen Aginagalde, Dani Sarmiento, Viran Morros y el fisioterapeuta Emilio Martín, el único leonés presente en el equipo, han recordado en estas horas la importancia del cuadro marista en la proyección de sus carreras deportivas.