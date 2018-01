La alcaldesa de Lugo confiesa estar “tremendamente satisfecha” tras la aprobación inicial de los presupuestos

La alcaldesa de Lugo, la socialista Lara Méndez, ha confesado que está “tremendamente satisfecha” con la aprobación de los presupuestos municipales, cuya cuantía asciende a 95,3 millones de euros.

Y es que la oposición no logró articular una alternativa, en forma de moción de censura, luego que se le retirara la confianza a Lara Méndez, en el pleno celebrado el pasado 27 de diciembre.

Transcurrido ese plazo (un mes), la alcaldesa se ha congratulado porque “tener presupuestos implica tener inversión, implica tener capacidad de desarrollo, implica tener capacidad de seguir implementando el modelo de ciudad que queremos para nuestros conciudadanos”.

“En definitiva se trata de recuperar espacios públicos, de tener más movilidad, de tener una ciudad más amable, más confortable y eso evidentemente nos lo permiten los propios presupuestos. Hoy verificamos esa ausencia de moción de censura, lo cual nos permitirá mañana publicar en el Boletín Oficial de la Provincia los presupuestos en su aprobación inicial”, ha precisado.

También ha aprovechado para afear a la oposición, (a los cinco grupos que finalmente no se pusieron de acuerdo para la censura) porque “presupuestos no, alternativas no, otras propuestas de mejora tampoco y es un quítate tu que me pongo, un no por el no, es una negatividad constante hacia la ciudadanía”, ha desvirtuado.

Finalmente, antes de participar en el acto de la USC de Santo Tomás de Aquino, se ha referido a la situación del Garañón, luego que el TSJ haya apremiado su demolición, dejando claro que se está “a la espera de los distintos informes (patrimonio) para remitir a cultura”.