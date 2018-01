“No nos moverán de Colonia Banesto”

Casi 60 años llevan viviendo allí estos vecinos, jubilados en muchos casos desde hace más de 20. La colonia de antiguos empleados de Banesto, en la calle Mesena 80 (entre Arturo Soria y la Gran Vía de Hortaleza), consta de 160 viviendas de alquiler repartidas en 10 portales con cuatro alturas sin ascensor y cuatro pisos por planta. La mayoría reside en estos pisos de renta antigua desde 1958 cuando se los alquiló el banco, que pasó luego a manos del Santander.

En la actualidad, solo 39 de esas viviendas están habitadas, la gran mayoría por personas de avanzada edad. El resto se han mantenido cerradas y los vecinos sospechan que Metrovacesa quiere promover allí una gran operación inmobiliaria. De momento, los pisos vacíos están siendo destrozados y la empresa dice, según los residentes, que actúa por motivos de seguridad para evitar que se cuelen okupas. La promotora está controlada por Banco Santander (70,5%) y BBVA (19,5%).

“Empiezas a tener la sensación de que evidentemente alguien no quiere que sigas allí y tú quieres seguir allí porque es tu vida, donde tienes tus vecinos, tus médicos y, sin embargo, alguien que tiene un especulativo, por muy legítimo que sea, en ningún caso puede actuar intimidando a los vecinos echándolos de su casa. Y como no se marchan, pues les meto allí unos obreros que empiezan a destrozar todo el entorno y hacer que la vivienda parezca que está ruinoso cuando no es cierto”, denuncia Antonio Crespo, hijo de un matrimonio afectado.

Además de llamar a la Policía Municipal, los vecinos han registrado una denuncia y solicitado al área de Desarrollo Urbano Sostenible (DUS) del Ayuntamiento de Madrid que inspeccione la Colonia.

Inicialmente, la promotora se dirigió por burofax a los inquilinos indicándoles que debían irse antes del 31 de enero. Después, ante la contestación de los vecinos, la empresa dio marcha atrás y posteriormente ha dejado de pasar los recibos de alquiler. Lo que ha ocurrido ahora es que la promotora ha empezado a destrozar las viviendas no habitadas y el concejal del grupo municipal socialista Ramón Silva habla de un supuesto caso de acoso inmobiliario.

“Han ocurrido cosas que nos hacen hablar de presunto mobbing inmobiliario. Casualmente se han okupado dos viviendas 19 de enero, sabemos que eso ha sido un método de presión inmobiliaria para obligar a inquilinos a abandonar viviendas en otros lugares, no sabemos aquí si será o no, lo tendrá que decir la justicia. Y además Metrovacesa está destrozando las viviendas vacías generando mucha alarma y molestias a los vecinos”, explica Silva.

El concejal del PSOE, que llevará este asunto al pleno de Hortaleza, ya ha hablado con la Junta Municipal para que los servicios técnicos acudan allí con el fin de levantar acta sobre lo que está ocurriendo.

Metrovacesa, por su parte, explica que "ha tenido que atender a una cuestión de orden público y de seguridad debido a la ocupación por la fuerza de dos viviendas por parte de personas sin derecho alguno sobre los inmuebles", señala la empresa en un comunicado remitido a EFE.

"En este contexto y siguiendo las recomendaciones de la policía, se están llevando a cabo medidas de refuerzo de la seguridad en el complejo. Todo ello con el objetivo de garantizar la seguridad de los inquilinos y evitar la ocupación ilegal de más viviendas", aseguran fuentes de la compañía.