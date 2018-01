Maíllo mancha la imagen del PP

Toquen a rebato, porque el coordinador general del PP visita Balears.

Le preguntan a Fernando Martínez Maíllo por la deuda electoral que el Govern reclama al PP, y dice que no está al tanto.

Entonces, ¿a qué ha venido?

Maíllo ha venido a ejercer de virrey, a soltar un discurso filtrado en Génova y que ni siquiera es español, sino tan solo madrileño.

Tras bostezar sobre la realidad balear que no le interesa, Maíllo va a lo suyo, a decir que el PP va a ganar las elecciones.

Todas ellas, como en Cataluña.

Y Maíllo amenaza a quienes pronuncien la evidencia de que el PP tiene ahora una imagen desastrosa, marcada por la corrupción generalizada.

Más valdría que hubieran amenazado los numerosos corruptos que han destrozado la imagen del partido.

Y es Maíllo quien sigue manchando esa imagen al exigir silencio en lugar de pedir perdón.

Y si solo los jueces pueden hablar, ¿por qué Maíllo en persona retiró de las listas del PP al Congreso a Mateo Isern, a José María Rodríguez y a Álvaro Gijón antes de que los jueces hablaran?

Porque la imagen del PP está más dañada de lo que admite el PP.

No es seguro que se vayan, pero es seguro que nadie va a añorarlos.ºº

Seguir leyendo