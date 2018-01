Pericay: "No tiene ningún sentido elaborar una ley educativa en Balears sin esperar a los acuerdos estatales”

El portavoz de Ciudadanos en Balears, Xavier Pericay, ha destacado que "no tiene ningún sentido elaborar una ley educativa en Balears sin esperar a los acuerdos estatales”.

Pericay, ha recordado que su grupo no participa en la ponencia parlamentaria de Illes per un Pacte porque considera que "hay que esperar a la nueva Ley Educativa del Estado". “En Ciudadanos creemos que no es lógico elaborar una ley autonómica sin esperar a los acuerdos estatales”, dice Pericay, quien ha señalado que "el Govern quiere blindar su modelo educativo, con lo que sólo crean política de confrontación”. “No tiene ningún sentido elaborar una ley en el archipiélago en un marco que cambiará", ha insistido.

Además, Pericay ha criticado política educativa del Govern y el hecho de que Baleares lideró en 2017 el abandono escolar en España con un porcentaje del 26%.

El portavoz de Cs Baleares ha asegurado que “esta cifra demuestra la ineficacia y la falta de sentido de la realidad de este Govern en el campo educativo”.